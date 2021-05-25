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Экономика

Кудрин рассказал, как победить бедность за три-четыре года

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью «Известиям», как вдвое снизить уровень бедности в течение нескольких лет, а не к 2030 году.

Алексей Кудрин.
Алексей Кудрин.
Олег Богданов

Кудрин поддержал усиление адресной соцподдержки малообеспеченных россиян, в том числе учитывая имущественный ценз.

Имущественный ценз — с 2021 года этот подход применяется при назначении пособий малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет. Как следует из проекта постановления правительства, подход распространят и на новые выплаты для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам в трудной ситуации.

«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — отметил глава СП.

При этом Кудрин подчеркнул, что социальные реформы нужно проводить без революций и с учетом сохранения определенной стабильности.

«Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход», — пояснил он.

Напомним, в расчет нуждаемости семьи не включаются квартиры и дома, признанные негодными для проживания, квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки, и дальневосточные гектары.

Впрочем, как отметил Алексей Кудрин, при определении имущественного ценза требования могли бы быть и жестче.

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