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Жизнь

Смягчили требования к имуществу при назначении детского пособия

Минтруд внес изменения в проект постановления о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей, пишут «Известия».

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0

Требования смягчили (по сравнению с первым вариантом проекта) — чтобы учесть все возможные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудном положении.

Изменения вступят в силу 1 апреля 2021 года. Органы соцзащиты при назначении пособия не будут учитывать доли в квартире, которые составляют одну треть и менее.

«Часто бывает, что собственность на жилье распределена между несколькими поколениями семьи, а родитель, который претендует на пособие, владеет лишь небольшой частью», — пояснили в ведомстве.

Также, если в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, то в окончательном — 1 га, если расположены в сельской местности.

Кроме того, в расчет нуждаемости решили не включать квартиры и дома, признанные негодными для проживания.

Такой подход распространили также на квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. Не станут учитывать и дальневосточные гектары.

Ранее алтайская учительница рассказала, что превысила доход и не может получить выплаты на детей.

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