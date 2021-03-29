Смягчили требования к имуществу при назначении детского пособия

Требования смягчили (по сравнению с первым вариантом проекта) — чтобы учесть все возможные ситуации, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудном положении.
Изменения вступят в силу 1 апреля 2021 года. Органы соцзащиты при назначении пособия не будут учитывать доли в квартире, которые составляют одну треть и менее.
«Часто бывает, что собственность на жилье распределена между несколькими поколениями семьи, а родитель, который претендует на пособие, владеет лишь небольшой частью», — пояснили в ведомстве.
Также, если в первоначальном варианте для расчета нуждаемости не учитывались земельные участки 0,25 га, то в окончательном — 1 га, если расположены в сельской местности.
Кроме того, в расчет нуждаемости решили не включать квартиры и дома, признанные негодными для проживания.
Такой подход распространили также на квартиры и участки, полученные в качестве меры соцподдержки. Не станут учитывать и дальневосточные гектары.
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