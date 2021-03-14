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Жизнь

Многодетная мать продает мягкую игрушку, чтобы прокормить семью

В Татарстане многодетная мать, воспитывающая 10 детей, опубликовала на «Авито» объявление о продаже мягкой игрушки.

Мягкая игрушка. Колобок. Объявление на "Авито".
Мягкая игрушка. Колобок. Объявление на "Авито".
avito.ru.

За мягкого колобка жительница Набережных Челнов попросила 20 тысяч рублей.

«Продаю детскую игрушку, сделанную своими руками. Продаю по причине нехватки денег на питание для моих детей», — написала она.

На вырученные деньги женщине надо не только купить продукты, но и заплатить за ЖКХ, а также оплатить проезд детей в школу.

Детские пособия женщина должна получать, но не получает — на пятилетнем ребенке висит какой-то непонятный долг.

«Я не могу получить детские пособия, так как ФНС нашла долг на пятилетнем ребенке. Кабинет министров Татарстана приостановил выплаты детских пособий многодетным семьям из-за недоразумений с ФНС, тем самым лишив необходимых средств для существования моей семьи», — отметила она.

Как уточняют «Челнинские известия», единственный кормилец семьи — супруг, который получает около 20 тыс. рублей.

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