Алтайская учительница превысила доход и не может получить обещанные выплаты на детей

Педагог из Алтайского края рассказала в интернет-сообществе « Барнаул 22 », почему не может получить никакие выплаты на двух маленьких детей.

Женщина, представившаяся Ириной Романовой, сообщила, что 3,5 года назад родила ребенка и вскоре узнала, что не может рассчитывать на обещанные выплаты.

«До этого 4 года официально работала, отчисляла налоги в полном объеме, все замечательно. Я не имею права претендовать ни на одну из выплат: ни на пособие до 16 лет, так называемые детские (около 200 рублей), ни на выплаты новые президентские (10 тысяч, если не ошибаюсь) и прочие выплаты», — написала она.

Ирина пояснила причину отказа — превышение дохода. Причем, отметила она, имела небольшой доход.

«И ладно бы у меня миллионы по карманам, но нет — я школьный учитель. Мне в социальной защите так и пояснили: у нас учителя не получают, им не положено. Положено, видимо, лицам с низкой социальной ответственностью <…> Обидно до боли», — добавила она.

Недавно Ирина родила второго ребенка: «И та же песня. Превышение дохода. Я в декретном отпуске, учитывая, что у меня дохода вообще нет».

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В комментариях к сообщению другая жительница Барнаула отметила, что у нее обнаружили превышение дохода на 83 рубля, поэтому тоже отказали в пособиях. Необходимо, чтобы по бумагам сумма оказалась ниже прожиточного минимума.

Многодетный барнаулец «сбил планку» до 18 рублей — зафиксировали именно такой «перевес». При этом, добавил он, злоупотребляющие алкоголем семьи прекрасно получают обещанные пособия.

«Для многодетных пять выплат разных, а мы не приходим, потому что я вахтовик и моей зарплаты до всех вычетов хватает на прожиточный минимум пяти человек. А что после вычетов остается — на это не смотрят. У нас соседи — элитные алкаши, тоже многодетные. Так им около 20 тысяч рублей в месяц платят на побухать. На работу им некогда устраиваться, да и зачем, и так хватает на пиво с сигаретами», — обрисовал он ситуацию.

Ранее алтайский ПФР поторопил родителей подать заявления на «президентскую пятерку» — срок подачи истекает 31 марта.