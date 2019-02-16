Алтайкрайстат подсчитал, насколько у жителей региона выросли зарплаты

По официальным данным, за январь-декабрь 2018 года средняя заработная плата в регионе подросла на 12,1% и составила 25,5 тысяч рублей. Статистическое ведомство также озвучило те отрасли, где получают больше всего.

Самые высокие зарплаты получали работники, занятые грузовыми перевозками по железной дороге, их средняя зарплата 49,7 тысяч рублей, финансисты и страховщики (44,4 тысячи рублей).

Неплохо зарабатывали и занятые на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий - 40,6 тысяч рублей.

Меньше всего платят в таких сферах как гостиничный бизнес и общепит — 15,4 тысячи рублей, доставка почты (16,4 тысячи рублей), водный транспорт (17 тысяч рублей).

Карман , деньги , зарплата. СС0

В «середняки» рейтинга, пожалуй, впервые вышло сельское хозяйство. Здесь заработная плата составила 20,7 тысяч рублей. В нынешнем году, согласно трехстороннему договору, работники аграрной сферы должны получать в среднем на 3 тысячи больше, чем в предыдущем.

Напомним, в декабре лидеры отраслевых объединений и правительство региона подписали соглашение, по которому бизнес обязался ускорить темп роста заработных плат.