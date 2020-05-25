«Алтайкровля» не смогла оспорить временный запрет на рубку деревьев вблизи Барнаула

С чего все началось
На очередную вырубку прекрасных сосен под Барнаулом обратили внимание местные жители — тема возмутила пользователей соцсетей.
Мы не просто так бьем тревогу. В прокуратуру писали, две недели прошло — как рубили так и рубят, — возмущались авторы.
Кое-кто из подписчиков, впрочем, предсказывал: придет ответ, что это санитарные рубки. Ну и почти угадали. В Минприроды растолковали, что заготовку древесины вполне законно ведет арендатор участка — «Алтайкровля». Требования она соблюдает, а после появления «окон» молодые деревья будут хорошо расти.
Представитель ведомства также отметил: с 29 апреля лесоповал там все же под запретом. Его ввел арбитражный суд по требованию чиновников, которые судятся с арендатором «из-за расхождения в позиции ведения лесопользования».
О чем спорило министерство
Компания «Алтайкровля» из Новоалтайска, основным акционером которой был влиятельный алтайский бизнесмен Николай Рыжак (умер в 2018 году), «ушла в леса» еще в 2006 году. Для заготовки древесины ей передали лесные участки, главным образом, в Барнаульском и Озерском лесничествах (договор перезаключили в 2008-м). И передали надолго — на 49 лет.
А в 2019 году это известное предприятие признали банкротом. И оно передало свои участки в субаренду некоей фирме «Маркет». Сначала на три месяца. Затем и до конца 2020 года.
Собственно, и материалов арбитража следует, что именно фирма «Маркет» вела там рубки, и кроме нее — еще и «Экодомстрой» по договору уже с субарендатором. Фирма «Маркет» (зарегистрирована в селе Солнечное) является кредитором «Алтайкровли», а «Экодомстрой» (из Новоалтайска) арендует ее имущество, указано в материалах дела о банкротстве компании.
И вот в министерстве природных ресурсов на суде утверждали: с ним как с арендодателем не согласовали продление субаренды. В суде ведомство потребовало признать договор субаренды не заключенным, запретить фирме «Маркет» заготавливать лес и привлекать для рубки кого-то еще. В тот момент суд и наложил запрет на рубки.
Что решил суд
И «Алтайкровля», и фирма «Маркет» с запретом не согласились, и попытались его обжаловать. Субарендатор утверждал, что все договора согласованы, никаких оснований считать договор субаренды не заключенным нет.
А запрет вести основную деятельность неизбежно нанесет субарендатору значительный ущерб. Из-за этого фирма «Маркет» не сможет «осуществлять лесоохранную и иную деятельность в условиях начавшегося пожароопасного сезона». Она просила отменить запрет, но суд с требованием не согласился.
Судья объяснил, что запретил лишь действия по заготовке древесины. А охранять леса от пожара и соблюдать все правила лесопользования субарендатору никто не запрещал.
Таким образом рубки в Барнаульском, Озерском и Ларичихинском лесничествах на выделенных «Алтайкровле» участках и сегодня запрещены. Решение суд вынес 18 мая.
Сколько лесов в аренде у «Алтайкровли»
Управление лесами края передало «Алтайкровле» в аренду лесной участок площадью около 23 тыс. гектаров (договор заключен сначала в 2006 году, а потом 30 декабря 2008 года).
Цель — заготовка леса (в основном — выборочные рубки хвойных пород). Участок расположен в Барнаульском, Власихинском, Зимаревском, и Черемновском участковых лесничествах Барнаульского лесничества (на территории Барнаула и Калманского района).
В 2019 году «Алтайкровля» обязалась заплатить за аренду около 5 млн рублей (3,8 млн рублей в федеральный бюджет, 1,2 млн в краевой).
Кроме того, в том же декабре 2008 году «Алтайкровле» был передан лесной участок, расположенный в границах Первомайского и Тальменского районов, Озерского лесничества и Ларичихинского лесничества, общей площадью 84,2 тыс. га.
В 2019 году «Алтайкровля» обязалась запалить за аренду 5,8 млн рублей (4 млн в федеральный бюджет, 1,8 млн в краевой).
Источник: Арбитражный суд Алтайского края.