«Алтайкровля» не смогла оспорить временный запрет на рубку деревьев вблизи Барнаула

Рубка леса возле Барнаула, вызвавшая горячее возмущение в соцсетях, пока вестись не будет. Арбитражный суд отказался удовлетворить требования арендатора лесных участков «Алтайкровли» и ее бизнес-партнера фирмы «Маркет» об отмене запрета на заготовку леса. Однако в суде лесопользователи утверждали, что такой запрет нанесет им большой ущерб и не позволит заниматься охраной леса, в том числе от пожаров.

С чего все началось

На очередную вырубку прекрасных сосен под Барнаулом обратили внимание местные жители — тема возмутила пользователей соцсетей.

Мы не просто так бьем тревогу. В прокуратуру писали, две недели прошло — как рубили так и рубят, — возмущались авторы.

Кое-кто из подписчиков, впрочем, предсказывал: придет ответ, что это санитарные рубки. Ну и почти угадали. В Минприроды растолковали, что заготовку древесины вполне законно ведет арендатор участка — «Алтайкровля». Требования она соблюдает, а после появления «окон» молодые деревья будут хорошо расти.

Представитель ведомства также отметил: с 29 апреля лесоповал там все же под запретом. Его ввел арбитражный суд по требованию чиновников, которые судятся с арендатором «из-за расхождения в позиции ведения лесопользования».

«Алтайкровля».

О чем спорило министерство

Компания «Алтайкровля» из Новоалтайска, основным акционером которой был влиятельный алтайский бизнесмен Николай Рыжак (умер в 2018 году), «ушла в леса» еще в 2006 году. Для заготовки древесины ей передали лесные участки, главным образом, в Барнаульском и Озерском лесничествах (договор перезаключили в 2008-м). И передали надолго — на 49 лет.

А в 2019 году это известное предприятие признали банкротом. И оно передало свои участки в субаренду некоей фирме «Маркет». Сначала на три месяца. Затем и до конца 2020 года.

Собственно, и материалов арбитража следует, что именно фирма «Маркет» вела там рубки, и кроме нее — еще и «Экодомстрой» по договору уже с субарендатором. Фирма «Маркет» (зарегистрирована в селе Солнечное) является кредитором «Алтайкровли», а «Экодомстрой» (из Новоалтайска) арендует ее имущество, указано в материалах дела о банкротстве компании.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

И вот в министерстве природных ресурсов на суде утверждали: с ним как с арендодателем не согласовали продление субаренды. В суде ведомство потребовало признать договор субаренды не заключенным, запретить фирме «Маркет» заготавливать лес и привлекать для рубки кого-то еще. В тот момент суд и наложил запрет на рубки.

Что решил суд

И «Алтайкровля», и фирма «Маркет» с запретом не согласились, и попытались его обжаловать. Субарендатор утверждал, что все договора согласованы, никаких оснований считать договор субаренды не заключенным нет.

А запрет вести основную деятельность неизбежно нанесет субарендатору значительный ущерб. Из-за этого фирма «Маркет» не сможет «осуществлять лесоохранную и иную деятельность в условиях начавшегося пожароопасного сезона». Она просила отменить запрет, но суд с требованием не согласился.

Ежегодно в ленточных борах высаживают 10 тыс га новых лесов. Фото предоставлено организатором мероприятия

Судья объяснил, что запретил лишь действия по заготовке древесины. А охранять леса от пожара и соблюдать все правила лесопользования субарендатору никто не запрещал.

Таким образом рубки в Барнаульском, Озерском и Ларичихинском лесничествах на выделенных «Алтайкровле» участках и сегодня запрещены. Решение суд вынес 18 мая.

Сколько лесов в аренде у «Алтайкровли»