«Алтайлес» вложит в развитие павловского комбината еще 3 млрд рублей

По его словам, речь идет о выпуске ламинированных и крашенных плит, а также напольного покрытия. Объем инвестиций в новые направления составит порядка 3 млрд рублей.
Иван Ключников,
генеральный директор холдинга «Алтайлес»:
Современная MDF-плита, которую мы уже выпускаем, хорошо востребована в строительной индустрии и мебельной промышленности. Но нам нужно двигаться ближе к клиенты, предлагая другие компоненты их производств.
Напомним, деревообрабатывающий комбинат в Павловске холдинг «Алтайлес» запустил в июне нынешнего года. Мощность производства MDF-плит составляет 250 тыс кубометров в год.
При этом основой для производства плит является то, что раньше считалось отходами — низкосортная древесина, кора, щепа, опилки и пр. В общей сложности предприятию необходимо около 600 тыс. кубометров в год.
Объем инвестиций в проект уже составил 6 млрд рублей.