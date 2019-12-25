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Экономика

«Алтайлес» вложит в развитие павловского комбината еще 3 млрд рублей

В ближайшее время деревообрабатывающий комбинат (ДОК) в Павловске планирует существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции. Об этом altapress.ru на церемонии вручения премии «Менеджер года» рассказал гендиректор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников.

Павловский ДОК. Производство.
Павловский ДОК. Производство.
Анна Зайкова.

По его словам, речь идет о выпуске ламинированных и крашенных плит, а также напольного покрытия. Объем инвестиций в новые направления составит порядка 3 млрд рублей.

Иван Ключников,
генеральный директор холдинга «Алтайлес»:

Современная MDF-плита, которую мы уже выпускаем, хорошо востребована в строительной индустрии и мебельной промышленности. Но нам нужно двигаться ближе к клиенты, предлагая другие компоненты их производств.

Напомним, деревообрабатывающий комбинат в Павловске холдинг «Алтайлес» запустил в июне нынешнего года. Мощность производства MDF-плит составляет 250 тыс кубометров в год.

При этом основой для производства плит является то, что раньше считалось отходами — низкосортная древесина, кора, щепа, опилки и пр. В общей сложности предприятию необходимо около 600 тыс. кубометров в год.

Объем инвестиций в проект уже составил 6 млрд рублей.

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