Алтайская компания резко взлетела в рейтинге молочных предприятий России

Предприятие «Алтайская буренка» поднялось на 33 позиции в рейтинге крупнейших молочных компаний по результатам 2020 года, который составил Центр изучения молочного рынка.

Завод практически вдвое увеличил объем перерабатываемого молока, отметил dairynews.ru.

«Алтайская буренка» в 2020 году была одним из крупнейших производителей молочной продукции в крае.

В январе-декабре 2020 года на «Барнаульский молочный комбинат» (15-я позиция в рейтинге), «Холод» (48-е место) и «Алтайская буренка» приходилось 89,2% выпуска всей молочки по краю.

Одним из факторов, способствующих росту производства, стало участие в программе по повышению производительности труда и поддержке занятости.

Это позволило получить +20% к производительности одного из цехов уже к середине 2020 года, говорят в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности.

Ранее три алтайские компании, выпускающие твердые и полутвердые сыры, оказались в ТОП-20 крупнейших производителей России.