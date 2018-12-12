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Как алтайские предприниматели вывели местный травяной чай в федеральные сети

Совладельцы компании «Алтайвита» Данил Широких и Анатолий Кузьмин поставили перед собой цель — популяризировать алтайский травяной чай и сделать его продуктом ежедневного потребления. Для этого они выпустили чай из алтайских трав в нейлоновых пирамидках. До них его так никто не фасовал. Бизнесмены рассказали altapress.ru, как интернет-магазин алтайских продуктов, входящий в топ-5 крупнейших клиентов Почты России в регионе, завоевывает своего покупателя — в онлайне, ресторанах и торговых сетях.

Данил Широких и Анатолий Кузьмин, совладельцы компании «Алтайвита».
Данил Широких и Анатолий Кузьмин, совладельцы компании «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru

От разработки сайтов к интернет-торговле

В 2009 году Данил Широких создал в Барнауле компанию Greenweb, которая занималась разработкой и продвижением сайтов. К 2014 году клиентская база студии включала более 100 предприятий, сам Данил был известен в отрасли как эксперт, но он решил продать бизнес.

«Очень долго заниматься одним и тем же сложно — я выгорел, — рассказывает Данил Широких. — Попробовал уйти от управления в этом бизнесе, передать его, чтобы не заниматься этим каждый день, — у меня не получилось. Не хватило управленческого опыта».

Предприниматель решил сосредоточиться на своем втором проекте, который он развивал с 2012 года, — интернет-магазине алтайских трав. В эту нишу он зашел случайно — просто попробовал «пойдет — не пойдет».

Идея начать такой бизнес пришла в голову его супруге Ирине Широких. Она почти целиком вела его первые полгода, а сейчас отвечает в компании за маркетинг. Вложения на старте были минимальными: 3 тыс. рублей на разработку сайта и 2 тыс. рублей на продвижение.

Проект не только удержался на плаву, но и начал развиваться. Продукцию закупали в Республике Алтай — поначалу всего на 100 тыс. рублей в месяц. В первые полгода компания стремилась выйти на объем 300 тыс. в месяц, потом постепенно повышала планку.

В компании «Алтайвита».
В компании «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru

«Рынок мы не изучали — это был чистый эксперимент, подход молодых неопытных предпринимателей. Но нам повезло — тогда ниша была свободной. Сейчас стартануть в ней так, как мы в то время, уже не получится», — говорит Данил Широких.

Спустя два года после открытия интернет-магазин не приносил суперприбылей, но стабильно зарабатывал. Уже тогда было понятно, что ниша перспективная и в ней можно достичь успеха. Годовой оборот бизнеса составлял 15 млн рублей.

Ассортимент товаров расширялся: к травяным чаям добавились мед, калиновый джем, бальзамы, кедровые орехи. Размер офиса, включая складские помещения, удваивался каждые два года и дорос до 400 кв. метров, количество сотрудников — до 30 человек, оборот тоже значительно увеличился. В ближайшие годы предприниматели ожидают следующий виток роста.

Как создать новый продукт

«Когда мы начинали работать, существовал рынок лекарственных растений — по сути своей аптечный, — рассказывает Данил Широких. — Сейчас ситуация поменялась. Года два назад появился сильный социальный тренд — увлечение здоровым образом жизни, а вслед за ним — натуральными продуктами. Я думаю, пика этой тенденции мы еще не достигли».

Аудитория травяных чаев и натуральных продуктов до сих пор остается довольно узкой — маркетологи «Алтайвиты» находят ее с помощью интернет-рекламы и жесткого сегментирования. Но, вероятно, за счет развития тренда на ЗОЖ она будет расти и станет более массовой.

«У нас есть друзья, которые полностью перешли на травяной чай. Они-то и вдохновили нас на завоевание массового покупателя», — говорит Данил Широких.

Данил Широких и Анатолий Кузьмин, совладельцы компании «Алтайвита».
Данил Широких и Анатолий Кузьмин, совладельцы компании «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru

Для достижения этой цели нужно было решить несколько задач: сделать травяной чай не «на любителя», а по-настоящему вкусным, красиво и удобно его упаковать, а потом зайти со своим продуктом в торговые сети. Данилу Широких потребовался партнер.

Анатолий Кузьмин присоединился к «Алтайвите» чуть больше года назад. Они с Данилом давно знакомы и дружат. У Анатолия есть свой бизнес — оптовая торговля хозтоварами. Он передал управление им и сосредоточился на новом проекте.

«В работе над проектом по продаже алтайских продуктов я увидел много смысла — это ведь не только заработок, мы несем людям здоровье. Этот факт и большие перспективы в развитии направления меня и вдохновили», — говорит Анатолий.

По словам Данила Широких, одна из ключевых компетенций его партнера — умение общаться с поставщиками и оптовыми клиентами. Для компании, которая стремится попасть в торговые сети, умение ценное. К тому же Анатолий взял на себя еще одну сложную работу — создание уникального состава травяных сборов, которые могли бы полюбиться покупателям в супермаркетах.

«Когда ты продаешь лекарст­венные травы, вкус вторичен. Нужен лечебный эффект, влияние на определенные системы организма. В случае с чаем все меняется. Состав чайного сбора вам ни о чем не скажет — секрет кроется в пропорциях ингредиентов», — говорит Данил Широких.

Во время экспериментов на нескольких столах в офисе «Алтайвиты» разложили кучки разных трав с подписями: «горчит», «дает сладость», «дает цвет», «ничего не дает» и так далее. Анатолий Кузьмин смешивал их в разных пропорциях, заваривал, пробовал, а потом устраивал дегустации для коллег. Таким способом сформировали пять травяных сборов.

Продукция «Алтайвита».
Продукция «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
Продукция «Алтайвита».
Продукция «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
Продукция «Алтайвита».
Продукция «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
Продукция «Алтайвита».
Продукция «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
Продукция «Алтайвита».
Продукция «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
Продукция «Алтайвита».
Продукция «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
Продукция «Алтайвита».
Продукция «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
Продукция «Алтайвита».
Продукция «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
В компании «Алтайвита».
В компании «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
В компании «Алтайвита».
В компании «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
В компании «Алтайвита».
В компании «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
В компании «Алтайвита».
В компании «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru
В компании «Алтайвита».
В компании «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru

Второй этап — упаковка. Ради нее партнеры приобрели линию по фасовке чая в пирамидки из японского нейлона, который считается самым качественным в мире.

«Первые партии трав мы продавали в полиэтиленовых пакетах, потом перешли на крафтовые. Сейчас следующий этап — полноценная упаковка: красивая коробка с названием сбора и нейлоновые пирамидки внутри», — говорит Данил Широких.

По словам предпринимателей, алтайские травы до них никто в пирамидки не фасовал — по крайней мере, они не нашли такого продукта на рынке. Травяные чаи в такой упаковке есть, а именно алтайского чая — нет. Фасовка в пирамидки позволяет сохранять нужные пропорции трав, а значит, стабильный вкус чая.

«Купаж чая состоит из разных по весу частиц: шиповник мелкий и тяжелый, лист смородины — легкий. Если ничего не делать, то во время фасовки тяжелые частицы будут опускаться вниз, а легкие подниматься вверх. В итоге в пирамидках состав получится неодинаковый. Мы нашли особую технологию подачи сырья, которая позволяет распределить все компоненты в нужном количестве в каждой пирамидке», — говорит Анатолий Кузьмин.

Как зайти в торговые сети и рестораны

Сначала партнеры наладили сотрудничество с ресторанами. Чаи «Алтайвита» можно заказать в десяти заведениях Барнаула и в десятке за его пределами. Специально для ресторанов разработали особую нейлоновую упаковку для чайников — удлиненный пакетик с этикеткой, на которой написано название сбора и указан производитель.

«Войти в ресторан сложно. Для заведения ввод нового напитка или блюда — это многоступенчатый процесс. Нужно поменять меню, обучить персонал, наладить поставки. По этим причинам у нас не получилось договориться со многими ресторанами из других городов — мы как поставщик слишком далеко, — говорит Данил Широких. — С барнаульскими заведениями проще. Те, кто согласился с нами работать, довольны, от них хорошие отзывы».

Недавно компании удалось заключить договоры с несколькими крупными торговыми сетями, среди которых «Перекресток», «Да», «Самбери», а также с небольшими — «Марка», «Грида», inVino, «Лэнд 24». Ведутся переговоры еще с несколькими.

Данил Широких и Анатолий Кузьмин, совладельцы компании «Алтайвита».
Данил Широких и Анатолий Кузьмин, совладельцы компании «Алтайвита».
Анна Зайкова, altapress.ru

«Контракт с сетью заключается на год с возможностью пролонгации. Но нужно помнить, что полка стоит денег. Если она не приносит прибыли, то сеть выводит продукт, который на ней стоит. Поэтому важно создать что-то действительно интересное и востребованное», — рассказывает Анатолий Кузьмин.

Переговоры с сетями шли около шести месяцев. «Торговая сеть — это огромная компания, там ничего не делается быстро. Иногда мы договаривались с каким-то человеком, потом он терялся, а спустя время мы узнавали о его увольнении. Приходилось все начинать заново», — говорит Данил Широких.

Сейчас для партнеров главное — хорошо отработать заключенные контракты, зарекомендовать себя и продолжить сотрудничество с сетями. В дальнейшем они планируют проводить рекламные кампании, чтобы познакомить массового потребителя со своим продуктом.

По приблизительной оценке Данила Широких, этап входа на массовый рынок и закрепления на нем может занять от двух лет. В будущем партнеры планируют поставлять чай и за рубеж, в частности в Казахстан и Евросоюз. Уже сейчас продукцию «Алтайвита» заказывают люди из 40 стран мира — США, Италии, Германии, Австралии и других. Так что возможность найти больше потребителей и за пределами России уже выглядит вполне реальной.

Цифра

50−70 тыс. пачек пакетированного чая в месяц выпускает компания «Алтайвита».

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