Алтайская резиденция Деда Мороза. Представляем лучший проект социального предпринимательства в регионе

Этот проект просто сказка. И это никакая не метафора, ведь в Алтайской резиденции Деда Мороза живут настоящие волшебники — не зря ведь их признали лучшими с сфере социального туризма в регионе. Расскажем, какие чудеса они творят.

О чем проект

Директор резиденции Олеся Лободина в Деда Мороза, конечно, верит. Ведь лично знает его. А живет и принимает гостей дедушка с 2019 года в Белокурихе.

Интерактивный театр-музей Дом сказок Алтайской резиденции Деда Мороза — официальный сказочный туристический объект региона. В нем проводят театрализованные экскурсии, которые помогают гостям познакомиться с культурой праздников, традициями и обычаями разных народов и, конечно, творчеством писателей и художников.

Мечтуля — девочка-проводник между реальным и сказочным миром — вместе с помощниками путешествуют вместе с гостями по резиденции и показывает различные коллекции — варежек и часов Деда Мороза, новогодних елок, волшебных предметов героев сказок. В них входят работы победителей ежегодных региональных конкурсов детского конкурса.

Музей насчитывает более 2 тыс. экспонатов, которые можно потрогать. А еще есть коллекции «Что такое Новый год?», «Посохи Дедов Морозов разных стран» и «Головные уборы волшебников».

В 2021 году алтайский Дед Мороз и сам стал «экспонатом». Его фотография была представлена на московской выставке «Зимние волшебники России» на Арбате.

Резиденция работает круглый год. В сезон весна-лета меняется формат интерактивных экскурсий.

«Если в прошлом году был сделан акцент на сказках — гости путешествовали с Котом-ученым по Лукоморью —, то сейчас планируем экскурсию, которая совместит сказки и технологии, что заполонили сегодня весь мир. Благодаря им можно будет прикоснуться к волшебству руками», — рассказывает Олеся Лободина.

Олеся Лободина , директор резиденции. Дмитрий Лямзин.

Проект «Подземелье Кощея»

В Белокурихе откроют музей геологии «Подземелье Кощея». На площади более 400 квадратных метров разместят свыше 200 горных пород и минералов, которые помогут узнать много нового о геологии Алтайского края.

Главной экспозицией музея станет тронный зал и сокровища Кощея. Не обойдется и без волшебного портала для перехода в сказочную реальность.

Также на территории будет сувенирная лавка, гримерная, зал для мастер-классов и интерактивного шоу, смотровые площадки и тематические фотозоны.

«Работа над проектом движется, не так быстро, как мы хотели. Работа масштабная, поэтому требует много времени. Мы заключили инвестиционное соглашение с администрацией города Белокуриха на земельный участок, на котором будет расположен музей. Сегодня есть три потенциальных инвестора, которые рассматривают объект», — объясняет директор резиденции.

Алтайская резиденция Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

Проект «Волшебная почта Деда Мороза»

У алтайского Деда Мороза есть собственная волшебная почта. Ребята со всего края и других регионов страны могут отправить послание сказочному герою. В прошлом году дедушка получил порядка 2 тыс. писем и с помощью спонсоров смог исполнить мечты 25 детей.

Олеся Лободина рассказала, как работает новогодняя служба в этом году:

«Сейчас мы забираем почтовые ящики из городов Алтайского края. Когда прочтем все письма будем искать партнеров и исполнять детские мечты. Это длительный процесс — как правило, новогодние желания исполняются в феврале. Приятно, что в этом году было очень много писем — и не только из нашего региона. Были и из Москвы, Сочи, Ростовской области и других мест. Не с просьбами, а просто с поздравлениями алтайскому деду Морозу».

Алтайская резиденция Деда Мороза. Дмитрий Лямзин.

Зачем это все

«На территории Алтайского края понятие „образовательный туризм“ только набирает обороты. У большей части жителей региона нет возможности посещать подобные сказочные музеи по всей России, прикасаться к такому волшебному миру и интересной культуре, где по одним только новогодним игрушкам можно проследить историю России. Наш музей позволяет людям путешествовать по стране, — объясняет Олеся Лободина. Мы стираем границы, очень активно дружим с другими сказочниками, делаем совместные проекты, в том числе и нашу интерактивную карту, благодаря которой гости могут путешествовать по всем сказочным локациям страны. Наша миссия — открыть новый интересный мир через призму волшебства и сказки».

Справка

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В этом году победителями регионального этапа стали 7 алтайских компаний и индивидуальных предпринимателей — они представят регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.