Трудинспекция проверит «Алтайский бройлер» после жалоб работников на сокращение зарплат

Госинспекция труда Алтайского края в течение месяца намерена провести выездную проверку на предприятии «Алтайский бройлер». Поводом стали жалобы работников на сокращение зарплаты и оптимизацию персонала. Об этом 28 февраля в ходе сессии АКЗС сообщил начальник ведомства Владимир Белошапкин.

Вопрос по поводу двух предприятий Зонального района — «Алтайского бройлера» и «Иткульского спиртзавода» — Белошапкину задал справедливорос Александр Молотов.

Начальник трудинспекции сообщил, что официальных обращений от работников спиртзавода не было. А вот по «Алтайскому бройлеру» заявления поступили на днях.

«У нас есть месяц, чтобы провести по этому поводу выездную проверку», — отметил Владимир Белошапкин.

Работники «Алтайского бройлера» заболели , поев продукцию «Рябушки». Олег Богданов

По словам Евгения Щетинина, руководителя отделения «Справедливой России» в Зональном районе, новые собственники «Алтайского бройлера» начали процесс «оптимизации» производства с сокращения персонала и заработной платы.

«Сокращаемым работникам предлагают более трудоемкие вакансии, например, в убойный цех птицы, а если они отказываются, то им советуют увольняться по собственному желанию», — утверждает Щетинин.

По его словам, на «Алтайском бройлере» также сократили заработную плату до среднего уровня в 10 тысяч рублей.

Что говорит руководство

От комментариев по этому поводу исполнительный директор компании Румиль Зинюров отказался, предложив обратиться в пресс-службу группы «Черкизово».

«На предприятии не планируется проведение массовых сокращений либо перевода сотрудников на другие производственные площадки. С приходом группы „Черкизово“ пересмотра зарплаты сотрудников не происходило», — говорится в ответе дирекции по коммуникациям «Черкизово» на запрос altapress.ru.

Источник, знакомый с ситуацией на «Бройлере», сообщил, что на предприятии возможно перераспределение сотрудников. В ближайшие годы «Черкизово» намерено построить две новые производственные площадки, где будет задействовано около 200 человек. Сюда могут перевести работников с других объектов.

«На „Алтайском бройлере“ работает 2 тысячи человек, может кто-то и пожаловался», — сообщил источник на предприятии.

Мощность линии сортировки и упаковки — до 10,5 тысячи голов в час. Оборудование само определяет , сколько весит тушка бройлера , и «сбрасывает» ее в нужном месте. Упаковщицам остается только положить ее в пакет. Некондиционные бройлеры , например со сломанны Олег Богданов

Напомним, в декабре 2017 года федеральная группа «Черкизово» выкупила предприятие «Алтайский бройлер», располагающееся в Бийске и Зональном районе. Сумма сделки составила 4,6 млрд рублей.

Новый собственник пообещал довести к 2020 году объем производства мяса птицы до 100 тысяч тонн в год. Это почти в два раза больше нынешних показателей.

Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев посетил Барнаул Антон Федотов , www. altairegion22.ru

«Черкизово» называет себя крупнейшим производителем мяса птицы в стране. Группа включает восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и более 287 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.