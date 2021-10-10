Алтайская учительница, построившая микроэлектростанцию, рассказала о нулевых доходах с продажи энергии

В Алтайском крае жительница райцентра Шипуново Ирина Рогальских первой в регионе установила на своем участке солнечную микроэлектростанцию и теперь поставляет энергию в общую сеть, пишет « Российская газета ».

Напомним, ранее про Рогальских на заседании правительства края рассказал гендиректор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб.

Учительница музыки в 2020 году решила приобщиться к «зеленым» технологиям и установила комплекс из солнечных панелей.

«Изучили рынок, просчитали мощность и пришли к выводу, что нужно ставить не солнечные аккумуляторы, как делают многие, а именно сетевой комплекс. Причем не дешевый китайский, а отечественный. Выбрали микроСЭС, которые собирают в Чебоксарах из импортных комплектующих. Обошелся солнечный комплекс недешево — почти в 400 тысяч рублей: 340 тысяч оборудование плюс доставка 25 тысяч и монтаж 30 тысяч. На крышу станцию ставить не стали, уж очень она тяжелая. Пришлось построить рядом с домом специальный навес на металлических сваях», — рассказала изданию владелица микрогенерации.

Микро-СЭС — солнечные электростанции — в Сибирском сельсовете. Facebook Олега Боронина.

Женщина заняла деньги в банке. Очень надеялась, что в новом законодательстве по развитию «зеленой» энергетики предусмотрят господдержку тем, кто устанавливает солнечную генерацию. Но, как она позже выяснила, в законе ничего нет кроме покупки излишков и освобождения от уплаты налогов при их продаже.

«Алтайкрайэнерго» присоединил шипуновскую микроСЭС к своим сетям. Сейчас на этой микроэлектростанции в регионе обкатывают схему оплаты излишков.

«Хотя микростанция работает уже год, хозяйка еще ничего не получала за отданную в общую сеть энергию. Механизм покупки электроэнергии у частных лиц утвердили только в марте 2021 года. В сентябре сетевая компания за свой счет установила на микроСЭС счетчики, которые показывают, сколько солнечной энергии пошло на дом, а сколько в сеть, и заключила с владелицей договор. Правда, конкретных цифр, по какой цене у сельской учительницы будут покупать излишки, в нем нет», — отмечает издание.

Оплачивается только разница между объемом отданной в общую сеть энергии и потребленной. Стоимость будут рассчитывать с учетом цены электроэнергии на оптовом рынке.

«Умный» электросчетчик. facebook.com/pg/rossetisib

Впрочем, на такой маломощной станции, как у Ирины Рогальских, на излишках много не заработаешь.

«Чтобы продавать солнечную энергию, надо брать станцию мощнее. Но мы не ставили себе такую цель, поэтому взяли небольшую. За год выдала 5000 киловатт. Проблема еще и в том, что электричество поступает неравномерно — только днем и в солнечные дни, а расходуем мы больше вечером и в пасмурную погоду, приходится днем сбрасывать излишки, а вечером брать электричество из общей сети. Конечно, это не очень выгодно», — пояснила Рогальских.

Как скоро сельская учительница сможет окупить затраты на установку микроэлектростанции, пока не могут сказать даже специалисты. Это зависит от объемов выдаваемой и потребляемой энергии и ее стоимости.