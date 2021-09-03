3 сентября 10°C
﻿
Экономика

На Алтае жительница райцентра построила солнечную микро-электростанцию и готова делиться электричеством

Жительница райцентра Шипуново установила у себя на участке объект микрогенерации — солнечные панели, которые не только обеспечивают электричеством ее усадьбу, но и могут выдавать излишки в сеть. О техприсоединении этого объекта сообщил гендиректор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб на заседании правительства края.

Солнечные панели.
Солнечные панели.
pixabay.com

Солнечные панели на приусадебном участке в Шипуново Сергей Приб назвал объектом микрогенерации. Установленная мощность этой микроэлектростанции — 15 КВт. В компании «Алтайкрайэнерго» сообщили, что излишки электроэнергии владелица сможет выдавать в общую сеть.

Для хозяйки объекта технологическое присоединение к электросетям обошлось в 550 рублей. В СК «Алтайкрайэнерго» объяснили, что остальные мероприятия выполнены силами и за счет средств сетевой компании.

Присоединение объекта микрогенерации — это, с одной стороны, использование экологически чистых, приближенных к потребителю технологий энергообеспечения, а с другой — возможность сократить затраты потребителя на оплату электроэнергии", — приводит сайт энергокомпании комментарии заместителя гендиректора «СК Алтайкрайэнерго» Юрия Шарабарина.

Возможность выдавать излишки получаемой электроэнергии в сеть для лиц, имеющих объекты микрогенерации, предусмотрена постановлением правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 861.

Других подробностей пока не сообщается.

Микро-СЭС - солнечные электростанции - в Сибирском сельсовете.
Микро-СЭС — солнечные электростанции — в Сибирском сельсовете.
Facebook Олега Боронина.

Ранее об установке солнечных панелей на крыше библиотеки в селе Рогуличном Первомайского района altapress.ru рассказывал Олег Боронин, глава Сибирского сельсовета.

Начали ремонтировать клуб в Рогуличном и перенесли библиотеку в другое здание. Хорошее, теплое, но уперлись в проблему подключения электроэнергии. Посчитали — что солнечную электростанцию поставить, что две опоры ставить и линию тащить, — цена вопроса та же самая. Мы пришли к выводу, что ничего не теряем. Понесем бюджетные затраты и заодно поэкспериментируем, — объяснял он.

По словам главы сельсовета, в проекте самое активное участие принял доцент кафедры энергетики технического университета Василий Сташко. Боронин был уверен, что здание будет экономить бюджетные средства. Но у него речь не шла о продаже излишков в сеть — батареи были автономными.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость