В Барнауле выставили на продажу апарт-отель с солнечными батареями за 57 млн рублей

В Барнауле на продажу выставлен действующий апарт-отель. Объект расположен в центре города рядом с парком «Изумрудный», сообщает сайт «Недвижимость Алтая». Здание примечательно тем, что в нем в свое время был реализован проект автономного энергоснабжения с ветряным двигателем, солнечными батареями и другими технологиями.