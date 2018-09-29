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В Барнауле выставили на продажу апарт-отель с солнечными батареями за 57 млн рублей

В Барнауле на продажу выставлен действующий апарт-отель. Объект расположен в центре города рядом с парком «Изумрудный», сообщает сайт «Недвижимость Алтая». Здание примечательно тем, что в нем в свое время был реализован проект автономного энергоснабжения с ветряным двигателем, солнечными батареями и другими технологиями.

Апарт-отель в Барнауле.
Апарт-отель в Барнауле.
http://realtai.ru

Судя по информации, опубликованной на сайте «Недвижимость Алтая», это апарт-отель «Федоров» на ул. Садгородская, 14. В нем восемнадцать номеров-студий разной категории, общая площадь около 2 тыс. кв. метров.

В каждом номере есть ванная комната, кухня, бытовая техника. Самый большой номер имеет площадь 200 кв. метров, в здании есть кафе, прачечная, конференц-зал и др.

Апарт-отель в Барнауле.
Апарт-отель в Барнауле.
realtai.ru

В свое время руководство фирмы, построившей здание, заказало проект автономного энергоснабжения. В итоге на его крыше установили ветрогенератор и солнечные панели, в здании — другое оборудование. Но собственники редко рассказывали о результатах их использования. Звучала лишь информация, что отель экономит до 20% электроэнергии.

Изначально в здании находился офис фирмы, теперь, как видим, апарт-отель, который и выставлен на продажу. Стартовая цена, на которую рассчитывает продавец, 57 млн рублей.

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