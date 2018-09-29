В Барнауле выставили на продажу апарт-отель с солнечными батареями за 57 млн рублей

Судя по информации, опубликованной на сайте «Недвижимость Алтая», это апарт-отель «Федоров» на ул. Садгородская, 14. В нем восемнадцать номеров-студий разной категории, общая площадь около 2 тыс. кв. метров.
В каждом номере есть ванная комната, кухня, бытовая техника. Самый большой номер имеет площадь 200 кв. метров, в здании есть кафе, прачечная, конференц-зал и др.
В свое время руководство фирмы, построившей здание, заказало проект автономного энергоснабжения. В итоге на его крыше установили ветрогенератор и солнечные панели, в здании — другое оборудование. Но собственники редко рассказывали о результатах их использования. Звучала лишь информация, что отель экономит до 20% электроэнергии.
Изначально в здании находился офис фирмы, теперь, как видим, апарт-отель, который и выставлен на продажу. Стартовая цена, на которую рассчитывает продавец, 57 млн рублей.