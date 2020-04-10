Алтайские аграрии на фоне резкого роста цен на гречиху вновь взялись за старое

В 2020 году Алтайский край опять увеличит посевы гречихи. Несмотря на то, что региональный минсельхоз ежегодно просит хозяйства не увлекаться этой культурой, желание заработать все равно берет вверх. Только за последнюю неделю цена на гречиху подскочила почти на 20%.

Что будет с посевами

По словам вице-губернатора края Александра Лукьянова, отведенные под гречиху площади могут составить 473 тыс га. Увеличение пока прогнозируется небольшое: плюсом к прошлому году около 10 тыс. га.

Для сравнения, посевы гречихи в 2016 году были 562 тыс га, а в 2017-то — аж 750 тыс.

Александр Лукьянов,

вице-губернатор Алтайского края:

Эта культура у нас выстреливает раз в 4−5 лет и начинается ажиотажный спрос. Это происходит не только в Алтайском крае, но и по всей России. Но такого высокого спроса, как в этом году, не было уже давно.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Надо сказать, что гречиха — культура позднего сева, высевают которую чуть ли не в последнюю очередь в конце мая-начале июня. Так что, если аграрии прочувствуют, что востребованность на нее продолжает оставаться высокой, увеличение посевов может оказаться гораздо существеннее.

Сколько лежит в закромах

Еще в начале 2020 года никто и подумать не мог, что гречка опять «выстрелит». Отгрузки у крупозаводов были не большие, мощности загружены на 60−70%.

В середине марта все перевернулось с ног на голову: заказов на гречневую крупу оказалось настолько много, что предприятиям пришлось переходить на круглосуточный режим работы.

По словам Александра Лукьянова, сейчас алтайские «круповики» отправляют по 36−38 вагонов продукции. На ура идут овсяные хлопья, гречневая крупа и другая продукция.

Гречка. Олег Богданов

Исключение составляет только мука, на нее небывалый коронавирусный ажиотаж как-то не распространился.

Александр Лукьянов,

вице-губернатор Алтайского края:

Понимаем, что здесь присутствовал накрученный ажиотаж. На сегодняшний день кто-то запасся гречки на две-три месяца, а кто-то на полгода.

При этом, по уверения чиновника, в крае имеется солидный запас гречихи: порядка 238 тыс тонн, из которых 36 тыс. тонн на складах самих переработчиков, остальное в амбарах у крестьян. Правда порядка 30 тыс тонн гречихи весной уйдет на семена.

Что происходит с ценами

Цена на гречиху последний месяц двигается словно на виражах американских горок. В начале марта, когда еще была тишина и спокойствие, она не превышала 20−21 тыс. рублей за тонну, затем — резкий всплеск.

После того, как стало известно, что государство распечатало свои запасы и вывело на рынок существенный объем крупы, цены вновь приспустились. Ненадолго.

Гречка. Кризис. altapress.ru

По данным мониторинга алтайского Центра сельхозконсультирования, только за начало апреля гречиха подорожала сразу на 4,5 тыс за тонну. Это рекорд среди всех возделываемых в крае культур.

В рознице — та же история. «Алтайкрайстат» за неделю с 30 марта по 6 апреля фиксирует рост цены на гречиху на 2 рубля. Теперь кило всеми любимой крупы стоит в среднем 59 рублей.

На фоне общего подорожание всего набора продовольствия, может это и не так много, но продолжающаяся тенденция очевидна.