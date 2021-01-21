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Экономика

Алтайские аграрии не могут отправить зерно в Китай

В Китае внесли изменения в требования по упаковке зерна, из-за чего вагоны с продукцией застряли на границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аграриев Омской области и Алтайского края.

Цены на зерно.
Цены на зерно.
Анна Зайкова

Из-за новых требований отгрузки продукции АПК сильно сократились, рассказала начальник отдела карантина растений омского Россельхознадзора Лариса Чернышева.

Например, Суйфэньхэ теперь принимает груз только в мешках по 50 кг, уложенных на поддоны и увязанные стрейч-пленкой, Эрлянь — только на поддонах и в контейнерах из полипропиленовой ткани, а Маньчжурия — только в вагонах-зерновозах.

Изменения связаны с борьбой с коронавирусом — Китай стремится снизить использование ручного труда при перевалке продукции.

Уборка зерна в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Уборка зерна в Алтайском крае. Сентябрь, 2015.
Анна Зайкова

По словам коммерческого директора компании «Алейскзернопродукт» Натальи Мамаевой, у компании на границе с Китаем стоят 5 вагонов с хлопьями и мукой общим весом более 300 тонн. Их отправили до 1 декабря 2020 года.

Дальневосточный территориальный центр фирменного транспортного обслуживания РЖД требует в течение восьми дней распорядиться грузом, иначе его вернут обратно.

«Если ограничения не отменят в ближайшее время, придется переадресовывать груз на свои филиалы поблизости и продавать там», — добавила она. Усугубляет ситуацию и то, что деньги за товар в Китай уже получены. Невозможность доставить его до получателя грозит проблемами с валютным контролем. «Поэтому, наверное, будем делать соглашение по продлению сроков, <…> нести убытки», — говорит Мамаева.

Ситуация с экспортом сложилась просто катастрофическая, заключила она. Не отгружены 7−8 вагонов с мукой, которые китайцы уже оплатили, и непонятно, как будет развиваться ситуация.

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