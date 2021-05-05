5 мая 16°C
Алтайское поле
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Алтайский минсельхоз рассказал, подорожает ли гречка

Алтайский край, основной производитель гречихи в России, в 2021 году нарастит площади посева гречихи. Об этом сообщает краевой минсельхоз.

Гречневая крупа.
Гречневая крупа.
СС0

Сеять гречиху начнут в конце мая. Аграрии намерены увеличить площади на 24 тыс. гектаров. Общий клин гречихи превысит в регионе 500 тыс. гектаров, отметили в профильном министерстве.

Запасы этой культуры в крае оцениваются в 203 тыс. тонн.

«Максимальный месячный объем переработки гречихи в регионе составляет 30−35 тысяч тонн. Соответственно, этого запаса хватит до начала нового уборочного сезона», — уверяет заместитель министра сельского хозяйства региона Николай Халин.

Однако, на рынок влияет политика торговых сетей, которые пополняя запасы крупы объявляют тендеры на ее закуп с повышающим ценовым трендом.

Оснований для роста цен из-за дефицита сырья в Алтайском крае нет, подчеркнул Халин.

Ранее Россия ввела запрет на экспорт гречихи.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость