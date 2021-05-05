Алтайский минсельхоз рассказал, подорожает ли гречка

Сеять гречиху начнут в конце мая. Аграрии намерены увеличить площади на 24 тыс. гектаров. Общий клин гречихи превысит в регионе 500 тыс. гектаров, отметили в профильном министерстве.
Запасы этой культуры в крае оцениваются в 203 тыс. тонн.
«Максимальный месячный объем переработки гречихи в регионе составляет 30−35 тысяч тонн. Соответственно, этого запаса хватит до начала нового уборочного сезона», — уверяет заместитель министра сельского хозяйства региона Николай Халин.
Однако, на рынок влияет политика торговых сетей, которые пополняя запасы крупы объявляют тендеры на ее закуп с повышающим ценовым трендом.
Оснований для роста цен из-за дефицита сырья в Алтайском крае нет, подчеркнул Халин.
Ранее Россия ввела запрет на экспорт гречихи.