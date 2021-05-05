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Экономика

Россия ввела «летний запрет» на экспорт гречки

Россия ввела запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна обрушенного.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов

Экспорт ограничили, чтобы на внутреннем рынке было достаточно гречихи и гречневой крупы.

Власти хотят избежать резких колебаний цен.

Экспорт российской гречихи существенно увеличился с ноября прошлого года. Минсельхоз объяснил это тем, что за рубежом повысился спрос на этот продукт.

Больше всего гречку продавали Китаю, Латвии и Украине.

Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа включительно. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

За ограничение экспорта выступил ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, пишет bfm.ru.

Минсельхоз планирует расширить посевные площади под крупяными культурами.

Алтайская гречка

Экспорт алтайской гречихи в Японию в первом квартале 2021 года вырос на 47% и составил 3,5 тыс. тонн.

Помимо японского рынка, поставки гречихи осуществляются алтайскими производителями в Китай (7,4 тыс. тонн), Казахстан (3,49 тыс. тонн), Литву (2,1 тыс. тонн), Латвию (1,68 тыс. тонн), Польшу (1,25 тыс. тонн) и Беларусь (271 тонна).

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