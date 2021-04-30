Минсельхоз выступил за ограничение экспорта гречихи

Эта мера в настоящий момент прорабатывается.
Как пояснили в министерстве, ограничение предложено «в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен», пишет «Росбалт».
В прошлом году валовой сбор гречихи достиг 893 тыс. тонн (плюс 13,6% к уровню 2019 года), отмечает ТАСС.
Алтайская гречка
Экспорт алтайской гречихи в Японию в первом квартале 2021 года вырос на 47% и составил 3,5 тыс. тонн.
Помимо японского рынка, поставки гречихи осуществляются алтайскими производителями в Китай (7,4 тыс. тонн), Казахстан (3,49 тыс. тонн), Литву (2,1 тыс. тонн), Латвию (1,68 тыс. тонн), Польшу (1,25 тыс. тонн) и Беларусь (271 тонна).