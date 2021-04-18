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Экономика

Стало известно, куда вывозят вкусную алтайскую гречку

Экспорт алтайской гречихи в Японию в первом квартале 2021 года вырос на 47% и составил 3,5 тыс. тонн. Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель регионального управления Россельхознадзора Андрей Миронов.

Гречка.
Гречка.
Олег Богданов

Чиновник также сообщил, что экспорт алтайской гречневой крупы в первом квартале оказался значительным. Он вырос в полтора раза и составил 16,8 тыс. тонн.

Помимо японского рынка, поставки гречихи осуществляются алтайскими производителями в Китай (7,4 тыс. тонн), Казахстан (3,49 тыс. тонн), Литву (2,1 тыс. тонн), Латвию (1,68 тыс. тонн), Польшу (1,25 тыс. тонн) и Беларусь (271 тонна).

Ранее altapress.ru сообщал, что экспорт алтайской сельхозпродукции в январе-марте вырос на 18% и составил 223 тыс тонн зерна.

В первую, очередь зарубежные партнеры хорошо закупают пшеницу (69 тыс. тонн), крупы и хлопья (32 тыс. тонн) и растительное масло (20 тыс. тонн).

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