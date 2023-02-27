Алтайские аграрии получат шанс на вывоз продукции за пределы региона

Срочно везите миллион тонн

Об этом рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Всего в текущем году на поддержку перевозок продукции агропрома будет выделено 4 млрд рублей.

Михаил Мишустин,

председатель правительства РФ:

Речь идет о необходимости увеличить объемы транспортировки в регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции. А также — минеральных удобрений, без которых ни одна посевная кампания, как известно, не обходится.

Эта мера позволит перевезти около 1 млн т сельхозпродукции.

Михаил Мишустин в Республике Алтай. Антон Федотов.

Алтайский экспорт задыхается

Для Алтайского края проблема вывоза сельхозпродукции весьма актуальна. Исполнительный директор регионального Союза промышленников Виктор Мещеряков отмечал, что неразвитая логистика затрудняет Алтайскому краю переориентацию на новые рынки.

Виктор Мещеряков,

директор Союза промышленников АК:

Логистика вся пошла в сторону наших экспортных друзей — Индии и Китая. В сторону Китая у нас только две железных дороги: очень сильно перегруженный Транссиб и БАМ — почти одноколейка. Казахстанская железная дорога, которая ведет в страны СНГ, Иран и Афганистан, — также не справляется с возросшими объемами, пропускная способность мала.

Виктор Мещеряков. На экспертном совете премии «Менеджер года-2022». Анна Зайкова.

2022 год в Алтайском крае оказался самым урожайным практически по всем культурам. Например, масличного льна здесь за минувший год собрали 288 тыс. тонн — это на 47 тыс. тонн больше, чем в 2021 году.