27 февраля
﻿
Экономика

Алтайские аграрии получат шанс на вывоз продукции за пределы региона

2 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для сельхозпроизводителей дополнительно выделит федеральный бюджет.

Зерно. Калькулятор.
Зерно. Калькулятор.
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»

Срочно везите миллион тонн

Об этом рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Всего в текущем году на поддержку перевозок продукции агропрома будет выделено 4 млрд рублей.

Михаил Мишустин,
председатель правительства РФ:

Речь идет о необходимости увеличить объемы транспортировки в регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции. А также — минеральных удобрений, без которых ни одна посевная кампания, как известно, не обходится.

Эта мера позволит перевезти около 1 млн т сельхозпродукции.

Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Антон Федотов.

Алтайский экспорт задыхается

Для Алтайского края проблема вывоза сельхозпродукции весьма актуальна. Исполнительный директор регионального Союза промышленников Виктор Мещеряков отмечал, что неразвитая логистика затрудняет Алтайскому краю переориентацию на новые рынки.

Виктор Мещеряков,
директор Союза промышленников АК:

Логистика вся пошла в сторону наших экспортных друзей — Индии и Китая. В сторону Китая у нас только две железных дороги: очень сильно перегруженный Транссиб и БАМ — почти одноколейка. Казахстанская железная дорога, которая ведет в страны СНГ, Иран и Афганистан, — также не справляется с возросшими объемами, пропускная способность мала.

Виктор Мещеряков. На экспертном совете премии &quot;Менеджер года-2022&quot;.
Виктор Мещеряков. На экспертном совете премии «Менеджер года-2022».
Анна Зайкова.

2022 год в Алтайском крае оказался самым урожайным практически по всем культурам. Например, масличного льна здесь за минувший год собрали 288 тыс. тонн — это на 47 тыс. тонн больше, чем в 2021 году.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость