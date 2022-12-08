Алтайские аграрии собрали небывалый урожай востребованной диетической культуры

Валовой сбор чечевицы в Алтайском крае впервые за последние годы составил 90 тыс. тонн. Об этом в ноябре на Экспертном совете ИД «Алтапресс» сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Сергей Халин. В условиях нестабильности цен он назвал эту культуру конъюнктурной и востребованной.

Сергей Халин,

заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края:

Традиционно обращаю внимание на эту культуру — чечевица. Мы когда-то делали 20 тыс. тонн, потом — 40 тыс., затем снова откатились на 30 тыс. тонн. В 2022 году в Алтайском крае произвели 90 тыс. тонн данной сельхозкультуры. Востребованность на рынке на нее есть, рынок достаточно интересно на нее реагирует. Экономика складывается успешно.

Лидеры в возделывании чечевицы в регионе — Шипуновский, Родинский и Романовский районы.

Интерес к чечевице в Алтайском крае возник относительно недавно, в 2016 году, когда цена на нее резко взлетела до 50 тыс. рублей за тонну. Семена чечевицы в тот год доходили до 80 тыс. рублей за тонну.

На сегодняшний день переработкой чечевицы в Алтайском крае занимаются несколько крупных предприятий, в том числе КХ «Роса» и агрохолдинг «Гудвилл».

На производстве овсяной крупы компании «Алтайская крупа». Анна Зайкова

Чечевица, как и все бобовые, содержит много белка и имеет очень низкую жирность. Богата незаменимыми аминокислотами и микроэлементами. Она быстро готовится и не требует замачивания. Вкус чечевицы не сравним ни с одной крупой — насыщенный, орехово-грибной. В кулинарии чечевица используется не только как гарнир, но и добавляется в салаты, супы и начинки.

Каковы остальные результаты

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в крае в 2022 году составил почти 6 млн тонн. Есть рекорд по гречихе — более 700 тыс. тонн.

Подсолнечника в этом году оказалось меньше — около 900 тыс. тонн. Лидеры — Ключевской, Шипуновский и Поспелихинский районы, собравшие по 50 тыс. тонн каждый. Рапса оказалось больше — около 313 тыс. тонн. Самые высокие показатели у Ребрихинского, Зонального и Заринского районов.

Сбор сои составляет примерно 200 тыс. тонн. По предварительной оценке, льна масличного регион произвел порядка 250−280 тыс. тонн.