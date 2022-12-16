16 декабря
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Экономика

Об увеличении производства свинины, конины и мяса птицы рассказал министр сельского хозяйства

Производство свинины, конины и мяса птицы в Иркутской области по сравнению с 2021 годом увеличилось, рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Мясо, свинина.
Мясо, свинина.
CC0

Сельхозпроизводители в 2022 году увеличили производство во всех категориях свинины почти на 8,5%, что составило 33 тыс. тонн.

Мясо птицы и конины стало выше на 5,5% и составляет 2,5 тыс. тонн соответственно.

По словам министра, такие показатели говорят о том, что товарной продукции становится больше и растет уровень товарности.

Что касается производства мяса крупного рогатого скота, в этом году в регионе оно снизилось на 1,3%. Снижение поголовья произошло примерно на 1%.

Как рассказал Сумароков, это было связано с закрытием одного из предприятий в Тулунском районе и переходе некоторых организаций в другие подразделения.

Помимо этого, ликвидировать большое поголовье пришлось в связи с лейкозом.

Обеспеченность мясом собственного производства в регионе недостаточная — 61,5%. Высоких показателей регион достиг в обеспечении собственным мясо птицы — 81%.

Министр отмечает, что региональный Минсельхоз намерен оптимизировать меры поддержки аграриев.

Ранее о подорожании мяса в 2023 предупредили россиян.

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