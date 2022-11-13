13 ноября
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Экономика

О подорожании мяса в 2023 предупредили россиян

В 2023 году мясо птицы, свинина и особенно говядина могут заметно подорожать, сообщает агентству «Прайм» профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Мясо.
Мясо.
СС0

По словам эксперта, потребность в мясе птицы, говядине и свинине в России в основном закрыта отечественными производителями, в свою очередь внешний рынок не особо влияет на стоимость продукции.

В связи с привязанностью цен на мясо к зерновым, значительного подорожания по этой причине также быть не может.

Экономист объясняет, что рост цен связан с закупкой зарубежного генетического материала. Он необходим для разведения кур и свиней. В будущем году стоимость курицы и свинины превысит средние показатели на 3−5%.

«И хотя работа по развитию национальных генетических центров ведется с 2018 года, зависимость от импорта все еще ощутима. Это создает дефицит», — уточняет Сорокина.

Ранее стало известно, что сладкие напитки подорожают на 7 рублей из-за введенного на них акциза.

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