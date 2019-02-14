Алтайские антимонопольщики назвали рост цен на яйцо объективным

Алтайское краевое УФАС проверило ситуацию на рынке производства и реализации куриного яйца. Выяснилось, что рост цен произошедший в конце 2018 года вполне закономерен и связан с увеличением расходов предприятий. Ранее об этом altapress.ru говорили директора алтайских птицефабрик.

Формально поводов для проверки в Алтайском крае не было — никто по этому вопросу в местный УФАС не обращался.

Вопрос подняли на федеральном уровне по сообщению крупного ритейлера «Агроторг», входящего в группу X5 Retail Group. Компания сообщила об увеличении поставщиками отпускных цен на куриное яйцо.

Антимонопольная служба направила запросы птицефабрикам «Комсомольская», «Молодежная», «Павловская» и агрофирме «Енисейская».

В мониторинг вошел период с ноября 2018 по январь 2019 года. Анализ представленных данных показал, что рост отпускных цен в данный период на яйцо куриное первой категории (С1) составил от 7,7% до 11%, на яйцо второй категории (С2) — от 5% до 20%.

Фаршированные яйца CCO.

Максимальный рост зафиксирован в декабре — до 23% на яйцо С1, и до 27,3% на яйцо С2. В январе отпускные цены начали снижаться.

«Причины роста цен объективные — это увеличение расходов предпринимателей, связанных с затратами на производство продукции и объемы её реализации. При этом, фиксируемый „разбег“ роста цен говорит о самостоятельной экономической политике алтайских производителей при формировании отпускной стоимости товара», — говорится в сообщении Алтайского краевого УФАС.

Что говорят на предприятиях?

По словам Станислава Савкина, директора птицефабрики «Комсомольская», в 2018 году было несколько периодов снижения спроса и, как следствие, цены на куриное яйцо.

Летом 2018 года отпускная стоимость яйца первой категории на птицефабриках в Алтайском крае составляла около 18 рублей за десяток при себестоимости в 30 рублей. В сентябре, когда продажи увеличились, цена вернулась на прежний уровень.

После новогодних праздников куриное яйцо традиционно дешевеет.