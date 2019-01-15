Почему на Алтае дорожает яйцо и зачем производителям нужен «девяток»

Цена на куриное яйцо в Алтайском крае, как и по всей России, в конце прошлого года существенно выросла. Только за декабрь в розничном секторе она увеличилась в среднем на 13%. Сами производители отмечают: это сезонный всплеск, который после новогодних праздников, как правило, идет на убыль. При этом появления в российских магазинах упаковок яиц по девять штук никак не связано с ростом цен на продукт, полагают эксперты.

По словам Станислава Савкина, директора птицефабрики «Комсомольская», в 2018 году было несколько периодов снижения спроса и, как следствие, цены на куриное яйцо. Эта нестабильность серьезно подорвала финансовое положение птицефабрик.

Для примера: летом 2018 года отпускная цена на куриное яйцо первого сорта на птицефабриках в Алтайском крае составляла 18 рублей за десяток при себестоимости в 30 рублей. «В такие периоды яйцо на мусорный полигон везти дороже, чем продавать», — рассказал Савкин.

По его словам, в сентябре, когда продажи увеличиваются, цена на продукт возвращается на прежний уровень.

Станислав Савкин,

директор птицефабрики «Комсомольская»:

Насколько я знаю, сейчас на птицефабриках вновь увеличиваются складские запасы куриного яйца. Это значит, что продажи вновь снижаются.

Есть ли дефицит?

На рынке Алтайского края нет дефицита, который мог бы привести к росту цен. Согласно данным Алтайкрайстата, за 10 месяцев прошлого года производства яйца составило 937,9 млн штук, что на 0,4% ниже уровня прошлого года.

При этом в торговых сетях активно представлен продукт, привезенный из соседних регионов, например, Кемеровской и Новосибирской областей.

Пасхальные яйца ССО

По словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниила Хотько, производство яиц в России действительно растет последние 5 лет: в 2013 году оно составило по всем категориям хозяйств 41,3 млрд штук, в 2017 — 44,8 млрд, в 2018-м превысило 45 млрд.

Зачем птицефабрикам контейнеры-девятки?

Куриные яйца в упаковках по девять штук вместо десяти появились на прилавках некоторых российских магазинов перед Новым годом. Информация быстро распространилась по соцсетям — в поле зрения попала продукция птицефабрики «Вараксино» в Удмуртии.

Новости о «девятках» яиц появились на фоне свежих данных от Росстата, согласно которым куриные яйца к концу 2018 года дорожали стремительными темпами. Птицефабрику тут же обвинили в том, что таким образом она пошла на скрытое подорожание продукта.

По мнению Станислава Савкина, появление такой упаковки никак не связано с ростом цен на яйцо, а, скорее, является маркетинговым ходом для привлечение внимания. Подобная упаковка обходится производителю даже дороже, чем стандартный пластиковый контейнер.

Станислав Савкин,

директор птицефабрики «Комсомольская»:

Я полагаю, что это всего лишь желание птицефабрики выделить свой продукт на полке. В Европе продают яйцо в контейнерах по 6 и 12 штук. И в этом нет ничего удивительного. В магазинах в Таиланде можно увидеть яйца розового цвета в прозрачной упаковке по четыре штуки.

Эксперт отмечает: к подобным маркетинговым уловкам алтайские предприятия не прибегают, выпуская яйцо в классических упаковках по 10 и 30 штук.