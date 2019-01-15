Почему на Алтае дорожает яйцо и зачем производителям нужен «девяток»

По словам Станислава Савкина, директора птицефабрики «Комсомольская», в 2018 году было несколько периодов снижения спроса и, как следствие, цены на куриное яйцо. Эта нестабильность серьезно подорвала финансовое положение птицефабрик.
Для примера: летом 2018 года отпускная цена на куриное яйцо первого сорта на птицефабриках в Алтайском крае составляла 18 рублей за десяток при себестоимости в 30 рублей. «В такие периоды яйцо на мусорный полигон везти дороже, чем продавать», — рассказал Савкин.
По его словам, в сентябре, когда продажи увеличиваются, цена на продукт возвращается на прежний уровень.
Станислав Савкин,
директор птицефабрики «Комсомольская»:
Насколько я знаю, сейчас на птицефабриках вновь увеличиваются складские запасы куриного яйца. Это значит, что продажи вновь снижаются.
Есть ли дефицит?
На рынке Алтайского края нет дефицита, который мог бы привести к росту цен. Согласно данным Алтайкрайстата, за 10 месяцев прошлого года производства яйца составило 937,9 млн штук, что на 0,4% ниже уровня прошлого года.
При этом в торговых сетях активно представлен продукт, привезенный из соседних регионов, например, Кемеровской и Новосибирской областей.
По словам ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниила Хотько, производство яиц в России действительно растет последние 5 лет: в 2013 году оно составило по всем категориям хозяйств 41,3 млрд штук, в 2017 — 44,8 млрд, в 2018-м превысило 45 млрд.
Зачем птицефабрикам контейнеры-девятки?
Куриные яйца в упаковках по девять штук вместо десяти появились на прилавках некоторых российских магазинов перед Новым годом. Информация быстро распространилась по соцсетям — в поле зрения попала продукция птицефабрики «Вараксино» в Удмуртии.
Новости о «девятках» яиц появились на фоне свежих данных от Росстата, согласно которым куриные яйца к концу 2018 года дорожали стремительными темпами. Птицефабрику тут же обвинили в том, что таким образом она пошла на скрытое подорожание продукта.
Ноу-хау. Девяток яиц! pic.twitter.com/ckgTuMiXvP— Рамиль Харисов (@RRHarisov) 10 января 2019 г.
По мнению Станислава Савкина, появление такой упаковки никак не связано с ростом цен на яйцо, а, скорее, является маркетинговым ходом для привлечение внимания. Подобная упаковка обходится производителю даже дороже, чем стандартный пластиковый контейнер.
Станислав Савкин,
директор птицефабрики «Комсомольская»:
Я полагаю, что это всего лишь желание птицефабрики выделить свой продукт на полке. В Европе продают яйцо в контейнерах по 6 и 12 штук. И в этом нет ничего удивительного. В магазинах в Таиланде можно увидеть яйца розового цвета в прозрачной упаковке по четыре штуки.
Эксперт отмечает: к подобным маркетинговым уловкам алтайские предприятия не прибегают, выпуская яйцо в классических упаковках по 10 и 30 штук.