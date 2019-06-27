Алтайские депутаты не разделили оптимизма минздрава по поводу роста зарплат врачей

Алтайский край остается самым финансово непривлекательным регионом среди всех регионов Сибири, сказал министр здравоохранения Дмитрий Попов на правительственном часе в краевом заксобрании 25 июня. Депутаты утверждают, что несмотря на изменения в системе начисления зарплат медработникам, реальные доходы в отрасли упали. Да и с достоверностью данных по ним — большие проблемы, отметили они уже на сессии 26 июня.

Сколько зарабатывают медики и что изменилось?

В 2018 году зарплата врачей выросла почти на 61% по сравнению с 2012 годом и составила в среднем 47 692 рубля. Это более чем в два раза больше средней зарплаты по региону. Такие цифры озвучивал министр Попов в марте 2019 года на круглом столе в АКЗС.

Вместе с тем, врачей в крае по-прежнему не хватает, открыты, например, 194 вакансии терапевтов и 130 педиатров. Укомплектованность медсестрами составляет 89%, врачами — 83% от нормы.

В апреле 2019 года структуру зарплаты врачей изменили. Окладную часть увеличили в два раза, теперь она составляет 47% зарплаты врача. Это гарантированная часть. В скором будущем она составит 60%. Стимулирующие выплаты при этом снизились с 22 до 18%.

Низкие зарплаты врачей, по мнению Дмитрия Попова, — это проблема не только отрасли здравоохранения, но и всего социально-экономического развития региона.

Врач. Лаборатория. открытые источники в интернете

Что возразила оппозиция?

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС Александр Молотов высказал министру, что зарплаты врачей в крае растут лишь по статистике. По факту, по данным налоговой и по опросам сотрудников медучреждений, они и вовсе становятся меньше. Депутат предложил Дмитрию Попову провести проверку реальных зарплат и сравнить их с показаниями статистики.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Мы так и не получили ответ на вопрос, ведет ли Минздрав независимый аудит зарплат или он удовлетворен данными Алтайкрайстата. Напомню недавнюю новость: врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис по результатам прямой линии с президентом уволил своего заместителя, курирующего медицину. Как раз из-за недостоверных цифр, касающихся зарплат врачей… Мы предлагаем губернатору края и министру здравоохранения при поддержке депутатского корпуса провести такую экспресс-проверку на местах и принять решения, в том числе кадровые.

По мнению Молотова, врачи стали заложниками неверных управленческих решений. Оклады им повысили, и это правильно, но фонд оплаты труда при этом не увеличился. В результате были сокращены стимулирующие выплаты, и как раз наиболее активные и деятельные медработники стали получать меньше.

Сессия АКЗС , 25 мая 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Депутат от «СР» Василий Железовский считает, что главной проблемой в крае остается качество медицинского обслуживания, которое в свою очередь зависит от зарплат врачей. «У Минздрава одна реальность, у меня другая, — говорит Железовский. — Цифры из налоговой инспекции вовсе не совпадают с показателями Алтайкрайстата и Минздрава. Выше 16 тысяч в районах не получает никто».

На сессии 26 июня Железовский привел конкретные цифры, которые он получил у налоговой на основе справок НДФЛ по пяти районным больницам, входящим в зону его ответственности. Средняя зарплата за 2018 год в Каменской ЦРБ составила 13,5 тысяч рублей, без деления на категории врачей и уровни персонала. В Хабарской ЦРБ — 14,9 тысяч, в Панкрушихинской — 14,5 тысяч, в Крутихинской — 15,9 тысяч.

О чем попросил спикер?

Глава мандатной комиссии заксобрания, депутат Сергей Писарев подтвердил: Железовский предоставляет справки, которые подписаны руководителями учреждений: налоговой или других федеральных ведомств. «И везде разные цифры! В этом вся и проблема!» — сказал он.

Сессия депутатов АКЗС , 31 августа 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Председатель АКЗС Александр Романенко обратился к Марине Богатыревой, директору территориального ФОМС, чтобы она разобралась в вопросе.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого заксобрания:

Давайте, конец когда-то положим обсуждениям! Кто-то должен за это ответить. Или вы — за недостоверную информацию, или Василий Иванович — то, что нас в заблуждение вводит. Кто-то ж когда-то должен ответить. Из сессии в сессию, из сессию в сессию об этом говорим. Возьмите стенограмму, посмотрите районы, которые он называет, разберитесь — и дайте четкий ответ по зарплатам.

Романенко поручил главе аппарата АКЗС направить стенограмму Богатыревой. А Железовский сказал, что в очередной раз обратиться в прокуратуру.