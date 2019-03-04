Алтайский министр здравоохранения рассказал, что зарплата врачей выросла на 61%

В 2018 году зарплата врачей выросла почти на 61% по сравнению с 2012 годом и составила 47 692 рубля. Это более чем в два раза больше средней зарплаты по региону. Вместе с тем, врачей в крае по-прежнему не хватает. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на круглом столе АКЗС.

У среднего медицинского персонала заработная плата по сравнению с 2012 годом увеличилась на 64% и достигла 24 757,7 рубля (это 108,5% от средней по региону). Лидирует по росту зарплаты младший медперсонал. По сравнению с 2012 годом работники получают на 231,6% больше (в среднем это 23 055,4 рубля).

У алтайских медиков зарплата может разниться из-за районного коэффициента. Так, если на большей части территории края он составляет 15%, то в некоторых муниципалитетах выплачивают повышенный районных коэффициент.

Однако зарплата врачей в крае остается одной из самых низких в Сибири.

По данным Дмитрия Попова, в Республике Алтай средняя заработная плата медиков составляет более 60 тыс. рублей, в Новосибирской области — 64 тыс., в Красноярском крае — 77 тыс.

Несмотря на сохраняющуюся относительно низкую заработную плату, Дмитрий Попов считает, что престижность профессии медика в нашем крае сохранена. Об этом, по мнению министра, свидетельствует серьезный проходной балл в медицинский вуз.