Врачи Алтайского края получают меньше всех в Сибири

Средняя зарплата врача в Алтайском крае по итогам 2018 года составила 48 507 рублей, это самый низкий уровень в СФО и 14-й с конца в России. Такие данные опубликовал Росстат.

Врачи муниципальных учреждений Алтайского края получают в среднем 12 648 рублей. Эта цифра меньше только в Смоленской области — 10,6 тыс. рублей. Уровень средней зарплаты врачей по Алтайскому краю складывается в основном за счет сотрудников федеральных и краевых больниц — они получают 57 715 и 43653 рубля соответственно.

Самая высокая зарплата среди российских врачей на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе — более 180 тыс. рублей. На третьем месте — Ненецкий автономный округ — 158 тыс. рублей. Далее следуют Магаданская область (143 тыс. рублей) и Москва (138 тыс. рублей).

Меньше всего врачи получают в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 43 тыс. рублей. Зачастую врачи в муниципальных больницах получают меньше, чем в региональных и федеральных. Но в некоторых регионах разрыв особенно велик — в два-три раза. Например, в Воронежской, Калининградской, Астраханской области и других. Алтайский край тоже относится к таким регионам.

В Минздраве РФ пояснили RT, то согласно указу президента России в 2018 году повышение средней зарплаты врачей в стране было предусмотрено до 200% от среднемесячной в каждом регионе (указ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»).

В Алтайском крае за январь-декабрь 2018 года средняя заработная плата в регионе подросла на 12,1% и составила 25,5 тысяч рублей.