Врачи Алтайского края получают меньше всех в Сибири

Врачи муниципальных учреждений Алтайского края получают в среднем 12 648 рублей. Эта цифра меньше только в Смоленской области — 10,6 тыс. рублей. Уровень средней зарплаты врачей по Алтайскому краю складывается в основном за счет сотрудников федеральных и краевых больниц — они получают 57 715 и 43653 рубля соответственно.
Самая высокая зарплата среди российских врачей на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе — более 180 тыс. рублей. На третьем месте — Ненецкий автономный округ — 158 тыс. рублей. Далее следуют Магаданская область (143 тыс. рублей) и Москва (138 тыс. рублей).
Меньше всего врачи получают в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 43 тыс. рублей. Зачастую врачи в муниципальных больницах получают меньше, чем в региональных и федеральных. Но в некоторых регионах разрыв особенно велик — в два-три раза. Например, в Воронежской, Калининградской, Астраханской области и других. Алтайский край тоже относится к таким регионам.
В Минздраве РФ пояснили RT, то согласно указу президента России в 2018 году повышение средней зарплаты врачей в стране было предусмотрено до 200% от среднемесячной в каждом регионе (указ
В Алтайском крае за январь-декабрь 2018 года средняя заработная плата в регионе подросла на 12,1% и составила 25,5 тысяч рублей.