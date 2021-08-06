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Экономика

Алтайские «дырявые озера»: общественник разметал идею Шойгу о строительстве городов в Сибири

Алтайский общественник Константин Емешин сообщил ИА REGNUM, что исходя из практики, не верит в реализацию строительства в Сибири нескольких новых крупных городов.

Город будущего.
Город будущего.
ulibky.ru.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести в Сибирь столицу России, а также построить пять новых городов с населением до полумиллиона человек.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — подчеркнул министр.

Емешин отметил, что сегодня город построить и правда будет весьма не просто. Он напомнил, как создавался новосибирский Академгородок, и почему на данный момент такое поселение навряд ли бы возвели.

«Я много раз бывал в Новосибирском университете и студентом даже слушал лекции одного из основоположников кибернетики в СССР Алексея Ляпунова, видел и академиков Лаврентьева, Соболева, Будкера. Меня всегда увлекал дух науки, как и тысяч молодых людей. Однако сегодня Россия уже живет в условиях авторитарной бюрократической коррупционной вертикали. Поэтому предложение Шойгу облекут на первом этапе в создание некого агентства, которому закачают триллионы, но потом окажется, как с агентством по „особым зонам“ и в результате снова появятся „дырявые озера“ — как это было в Горном Алтае», — считает общественник.

Напомнил Емешин и проекты строительства травматологической больницы в Барнауле.

«Коммуникации подвели и более пяти лет по этому фундаменту ходили и премьер Владимир Путин и глава соцминдрава Татьяна Голикова, но потом лишь возникли проекты по ликвидации подобных „агентств“», — отметил он.

Также общественник рассказал, как и где замыкаются финансовые потоки в России при крупных проектах.

«Вспоминаю, как в первой Госдуме России мой друг Алексей Сарычев возглавил парламентскую комиссию по контролю за финансированием проектов МЧС по восстановлению после курильского землетрясения. А тогда МЧС возглавлял Шойгу. Так парламентская комиссия обнаружила, что все финансовые потоки замыкались на московские кабинеты. А жители Курил так ничего и не дождались», — поведал Емешин историю.

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