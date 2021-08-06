Алтайские «дырявые озера»: общественник разметал идею Шойгу о строительстве городов в Сибири

Алтайский общественник Константин Емешин сообщил ИА REGNUM , что исходя из практики, не верит в реализацию строительства в Сибири нескольких новых крупных городов.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести в Сибирь столицу России, а также построить пять новых городов с населением до полумиллиона человек.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — подчеркнул министр.

Емешин отметил, что сегодня город построить и правда будет весьма не просто. Он напомнил, как создавался новосибирский Академгородок, и почему на данный момент такое поселение навряд ли бы возвели.

«Я много раз бывал в Новосибирском университете и студентом даже слушал лекции одного из основоположников кибернетики в СССР Алексея Ляпунова, видел и академиков Лаврентьева, Соболева, Будкера. Меня всегда увлекал дух науки, как и тысяч молодых людей. Однако сегодня Россия уже живет в условиях авторитарной бюрократической коррупционной вертикали. Поэтому предложение Шойгу облекут на первом этапе в создание некого агентства, которому закачают триллионы, но потом окажется, как с агентством по „особым зонам“ и в результате снова появятся „дырявые озера“ — как это было в Горном Алтае», — считает общественник.

Напомнил Емешин и проекты строительства травматологической больницы в Барнауле.

«Коммуникации подвели и более пяти лет по этому фундаменту ходили и премьер Владимир Путин и глава соцминдрава Татьяна Голикова, но потом лишь возникли проекты по ликвидации подобных „агентств“», — отметил он.

Также общественник рассказал, как и где замыкаются финансовые потоки в России при крупных проектах.