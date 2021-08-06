Алтайские «дырявые озера»: общественник разметал идею Шойгу о строительстве городов в Сибири

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил перенести в Сибирь столицу России, а также построить пять новых городов с населением до полумиллиона человек.
«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — подчеркнул министр.
Емешин отметил, что сегодня город построить и правда будет весьма не просто. Он напомнил, как создавался новосибирский Академгородок, и почему на данный момент такое поселение навряд ли бы возвели.
«Я много раз бывал в Новосибирском университете и студентом даже слушал лекции одного из основоположников кибернетики в СССР Алексея Ляпунова, видел и академиков Лаврентьева, Соболева, Будкера. Меня всегда увлекал дух науки, как и тысяч молодых людей. Однако сегодня Россия уже живет в условиях авторитарной бюрократической коррупционной вертикали. Поэтому предложение Шойгу облекут на первом этапе в создание некого агентства, которому закачают триллионы, но потом окажется, как с агентством по „особым зонам“ и в результате снова появятся „дырявые озера“ — как это было в Горном Алтае», — считает общественник.
Напомнил Емешин и проекты строительства травматологической больницы в Барнауле.
«Коммуникации подвели и более пяти лет по этому фундаменту ходили и премьер Владимир Путин и глава соцминдрава Татьяна Голикова, но потом лишь возникли проекты по ликвидации подобных „агентств“», — отметил он.
Также общественник рассказал, как и где замыкаются финансовые потоки в России при крупных проектах.
«Вспоминаю, как в первой Госдуме России мой друг Алексей Сарычев возглавил парламентскую комиссию по контролю за финансированием проектов МЧС по восстановлению после курильского землетрясения. А тогда МЧС возглавлял Шойгу. Так парламентская комиссия обнаружила, что все финансовые потоки замыкались на московские кабинеты. А жители Курил так ничего и не дождались», — поведал Емешин историю.