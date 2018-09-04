Алтайские единороссы предложили выплачивать льготы до пенсии

Фракция «Единая Россия» в АКЗС предложила сохранить выплаты региональных льгот по старому пенсионному возрасту, до официального выхода граждан на заслуженный отдых. Поправки в краевое законодательство рассмотрят на сессии 27 сентября, а поправки могут вступить в силу уже с 1 января 2019 года. Об этом заявили замруководителя фракции Андрей Осипов и председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко, пишет « Политсиб.ру ».

Речь идет о льготах ветеранов труда (и ветеранов труда Алтайского края), транспортном налоге и выплатах за капремонт. Авторы инициативы предлагают сохранить нынешний возраст — 55 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно, — вне зависимости от дальнейшего выхода граждан на пенсию.

Сегодня все эти льготы начинают действовать в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, когда они выходят на пенсию по возрасту. Единороссы хотят сохранить этот возраст для предоставления льгот, вне зависимости от времени выхода на пенсию.

Параллельно с этим, бийские депутаты решили сохранить муниципальную льготу в виде соцкарты с 500 рублями на счету, которой пенсионеры рассчитываются в транспорте. Председатель комитета по социальной политике гордумы Людмила Бузунова заявила, что карты намерены продолжить выдавать людям по старому пенсионному возрасту.

Как будет проходить реформа?

29 августа президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Он предложил смягчить ее, подняв пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также президент предложил разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.