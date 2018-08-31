Читайте нас в соцсетях
1 сентября
1489

«Отрубят одну ногу, а не две?»: алтайские коммунисты намекнули на срыв референдума против пенсионной реформы

Шансы, что всероссийский референдум по сохранению действующего пенсионного возраста состоится, стремятся к нулю. Однако КПРФ, которая выступала основным его инициатором, даже после выступления президента Владимира Путина не видит причин менять свое мнение и будет выводить людей на улицы протестовать, рассказала altapress.ru Мария Прусакова, персек отделения КПРФ в Алтайском крае.

Референдум КПРФ. Пенсионная реформа
Референдум КПРФ. Пенсионная реформа
Мария Прусакова на Фейсбук

Почему шансов почти нет?

Алтайские коммунисты стали первыми, кому удалось зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума. После этого партия должна была зарегистрировать подгруппы минимум еще в 43 регионах.

Однако по закону в одном регионе нельзя регистрировать несколько инициативных подгрупп для проведения референдума по одной и той же теме. То есть КПРФ важно было стать первой во всех 43-х. Этого сделать не удалось. Сейчас, по данным Центризбиркома, в стране зарегистрированы 58 инициативных групп, только две из них — от КПРФ. По словам Прусаковой, кроме алтайских коммунистов, стать первыми удалось иркутянам.

Она рассказывает, что в некоторых регионах доходило до смешного, когда представители КПРФ приходили в избирком рано утром, и оказывалось, что в этот день, «условно говоря в 6.15», уже зарегистрировали другую группу.

Таким образом, коммунисты фактически лишились возможности провести референдум. Хотя у них все было готово. По словам Марии Прусаковой, КПРФ получила согласие около 5 млн жителей страны на то, что они поставят подписи в случае, если инициативу коммунистов зарегистрируют. «Нам бы хватило двух недель, чтобы обзвонить всех и собрать подписи», — сетует лидер алтайского крайкома.

Впрочем, пока не истекли процедурные сроки, в ЦИК рассматривают перспективу референдума как возможную и даже определили сроки его проведения — период с 7 апреля по 12 мая. Об этом 29 августа сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, пишет РБК.

В Барнауле прошел митинг против повышения пенсионного возраста.
В Барнауле прошел митинг против повышения пенсионного возраста.
Константин Санталов.

Что будут делать коммунисты?

КПРФ оставили по сути только один путь борьбы — массовые протесты, говорит Прусакова. В Барнауле митинги пройдут 2 и 22 сентября, последний — за день до голосования по вопросу увеличения пенсий в Госдуме.

Заявление Владимира Путина по пенсионной реформе ни планов, ни позиции коммунистов не изменило, сообщила Мария Прусакова. «Что изменилось? Это как если бы человеку сказали, что отрубят обе ноги, а потом — что одну. Ему радоваться?» — сказала Прусакова.

Почему Прусаковой жалко Путина?

Мария Прусакова считает, что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края.
Мария Прусакова считает, что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края.
Анна Зайкова

По словам Марии Прусаковой, выступление президента продемонстрировало, что в государстве «нет никакой экономического курса, кроме латания дыр».

Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Путин не стал тем человеком, от которого люди ждали, что он их защитит, встанет на их сторону, отменит реформу. Он этого не сделал. И ничего, кроме разочарования ни у кого нет. В 2005 году он считал, что обойдется — возраст можно будет не повышать, экономика справится. А в 2018 году мнение изменил. Что это значит? Что в 2005 году он думал о себе как руководителе гораздо лучше, чем оказался в 2018. Очень жаль Владимира Владимировича.

После этого выступления, говорит Прусакова, стало понятно, что ни в какой информационной блокаде президент не находится: он знает о реформе, о дворцах пенсионных фондов, он признал, что других вариантов решения проблемы не видит.

Мария Прусакова,
первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Он лишил людей надежды, и теперь у них выход — идти на улицы.

По мнению Прусаковой, ближайшие протестные акции покажут действительную реакцию населения на заявление Путина.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка