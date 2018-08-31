«Отрубят одну ногу, а не две?»: алтайские коммунисты намекнули на срыв референдума против пенсионной реформы

Шансы, что всероссийский референдум по сохранению действующего пенсионного возраста состоится, стремятся к нулю. Однако КПРФ, которая выступала основным его инициатором, даже после выступления президента Владимира Путина не видит причин менять свое мнение и будет выводить людей на улицы протестовать, рассказала altapress.ru Мария Прусакова, персек отделения КПРФ в Алтайском крае.

Почему шансов почти нет?

Алтайские коммунисты стали первыми, кому удалось зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума. После этого партия должна была зарегистрировать подгруппы минимум еще в 43 регионах.

Однако по закону в одном регионе нельзя регистрировать несколько инициативных подгрупп для проведения референдума по одной и той же теме. То есть КПРФ важно было стать первой во всех 43-х. Этого сделать не удалось. Сейчас, по данным Центризбиркома, в стране зарегистрированы 58 инициативных групп, только две из них — от КПРФ. По словам Прусаковой, кроме алтайских коммунистов, стать первыми удалось иркутянам.

Она рассказывает, что в некоторых регионах доходило до смешного, когда представители КПРФ приходили в избирком рано утром, и оказывалось, что в этот день, «условно говоря в 6.15», уже зарегистрировали другую группу.

Таким образом, коммунисты фактически лишились возможности провести референдум. Хотя у них все было готово. По словам Марии Прусаковой, КПРФ получила согласие около 5 млн жителей страны на то, что они поставят подписи в случае, если инициативу коммунистов зарегистрируют. «Нам бы хватило двух недель, чтобы обзвонить всех и собрать подписи», — сетует лидер алтайского крайкома.

Впрочем, пока не истекли процедурные сроки, в ЦИК рассматривают перспективу референдума как возможную и даже определили сроки его проведения — период с 7 апреля по 12 мая. Об этом 29 августа сообщила председатель комиссии Элла Памфилова, пишет РБК.

В Барнауле прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Константин Санталов.

Что будут делать коммунисты?

КПРФ оставили по сути только один путь борьбы — массовые протесты, говорит Прусакова. В Барнауле митинги пройдут 2 и 22 сентября, последний — за день до голосования по вопросу увеличения пенсий в Госдуме.

Заявление Владимира Путина по пенсионной реформе ни планов, ни позиции коммунистов не изменило, сообщила Мария Прусакова. «Что изменилось? Это как если бы человеку сказали, что отрубят обе ноги, а потом — что одну. Ему радоваться?» — сказала Прусакова.

Почему Прусаковой жалко Путина?

Мария Прусакова считает , что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края. Анна Зайкова

По словам Марии Прусаковой, выступление президента продемонстрировало, что в государстве «нет никакой экономического курса, кроме латания дыр».

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Путин не стал тем человеком, от которого люди ждали, что он их защитит, встанет на их сторону, отменит реформу. Он этого не сделал. И ничего, кроме разочарования ни у кого нет. В 2005 году он считал, что обойдется — возраст можно будет не повышать, экономика справится. А в 2018 году мнение изменил. Что это значит? Что в 2005 году он думал о себе как руководителе гораздо лучше, чем оказался в 2018. Очень жаль Владимира Владимировича.

После этого выступления, говорит Прусакова, стало понятно, что ни в какой информационной блокаде президент не находится: он знает о реформе, о дворцах пенсионных фондов, он признал, что других вариантов решения проблемы не видит.

Мария Прусакова,

первый секретарь алтайского крайкома КПРФ:

Он лишил людей надежды, и теперь у них выход — идти на улицы.

По мнению Прусаковой, ближайшие протестные акции покажут действительную реакцию населения на заявление Путина.