Алтайские коммунисты отстояли право на «пенсионный» референдум. Что дальше?

Что одобрил Центризбирком?
Вопрос, который КПРФ предлагает поставить на референдум и который одобрил Центризбирком звучит так:
«Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».
Параллельно в ЦИК на проведение референдума на эту же тему подали еще кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов и инициативная группа физлиц — Семенова и Широбокова. Все три заявки одоберны.
По словам Прусаковой, две дополнительные заявки — это спойлеры, которые призваны осложнить жизнь коммунистам.
Почему алтайские коммунисты?
Как объяснила Прусакова, собрания инициативных групп КПРФ проходили в нескольких регионах. Алтайский крайком сделал работу качественнее и оперативнее, о чем сказала на заседении Элла Памфилова, председатель ЦИК. Свою роль сыграло, по словам Прусаковой, и то, что население в инициативной группе представлено широко — в нее вошли жители 40 районов края.
Что дальше?
Однако одобрение заявки — только первый шаг в долгом пути к референдуму. Дальше предстоит пройти несколько этапов.
- Инициативные группы, чьи вопросы одобрил ЦИК, должны в течение 15 дней пройти регистрацию в региональных избиркомах.
- В течение двух месяцев провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов (то есть минимум в 43). Поскольку по закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна группа референдума по схожей тематике, то на этом этапе будет выделена одна из трех получивших сегодня одобрение ЦИК групп.
- После этого в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума.
- Если группу зарегистрируют, ей в течение 45 дней необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 000. По словам Прусаковой, все региональные организации КПРФ мобилизованы на, чтобы провести эту работу быстро и качественно.
- Собранные подписи отправляются в ЦИК, который проверяет их на достоверность.
- Если процент брака меньше 5%, то ЦИК передает инициативу о референдуме президенту.
- Затем президент запрашивает экспертизу Конституционного суда.
- После экспертизы КС президент может назначить референдум.
Каковы последствия референдума?
- Общероссийский референдум признается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих на это право.
- Решение признается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших в нем участие.
- Решение референдума обязательно к исполнению, не нуждается в дополнительном утверждении и действует на всей территории России.
- Если для реализации решения требуется издать дополнительный правовой акт, федеральный орган государственной власти, в чью компетенцию входит данный вопрос, обязан в течение 15 дней определить срок подготовки данного правового акта.