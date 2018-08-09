Алтайские коммунисты отстояли право на «пенсионный» референдум. Что дальше?

8 августа Центризбирком одобрил заявку алтайского отделения КПРФ на проведение всероссийского референдума против повышения пенсионного возраста. По словам лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой, партия настроена сделать решительно все, чтобы референдум состоялся. «Мы не стали выставлять своего кандидата на губернаторские выборы, а обещали сосредоточиться на борьбе с пенсионной реформой. Мы сдержали слово», — сказала она altapress.ru.

Что одобрил Центризбирком?

Вопрос, который КПРФ предлагает поставить на референдум и который одобрил Центризбирком звучит так:

«Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?».

Параллельно в ЦИК на проведение референдума на эту же тему подали еще кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов и инициативная группа физлиц — Семенова и Широбокова. Все три заявки одоберны.

По словам Прусаковой, две дополнительные заявки — это спойлеры, которые призваны осложнить жизнь коммунистам.

Почему алтайские коммунисты?

Как объяснила Прусакова, собрания инициативных групп КПРФ проходили в нескольких регионах. Алтайский крайком сделал работу качественнее и оперативнее, о чем сказала на заседении Элла Памфилова, председатель ЦИК. Свою роль сыграло, по словам Прусаковой, и то, что население в инициативной группе представлено широко — в нее вошли жители 40 районов края.

Мария Прусакова считает , что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края. Анна Зайкова

Что дальше?

Однако одобрение заявки — только первый шаг в долгом пути к референдуму. Дальше предстоит пройти несколько этапов.

Инициативные группы , чьи вопросы одобрил ЦИК , должны в течение 15 дней пройти регистрацию в региональных избиркомах. В течение двух месяцев провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов ( то есть минимум в 43). Поскольку по закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна группа референдума по схожей тематике , то на этом этапе будет выделена одна из трех получивших сегодня одобрение ЦИК групп. После этого в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. Если группу зарегистрируют , ей в течение 45 дней необходимо собрать не менее 2 млн подписей , причем на один регион может приходиться не более 50 000. По словам Прусаковой , все региональные организации КПРФ мобилизованы на , чтобы провести эту работу быстро и качественно. Собранные подписи отправляются в ЦИК , который проверяет их на достоверность. Если процент брака меньше 5%, то ЦИК передает инициативу о референдуме президенту. Затем президент запрашивает экспертизу Конституционного суда. После экспертизы КС президент может назначить референдум.

Каковы последствия референдума?