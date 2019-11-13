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Алтайские эксперты по IT обсудили виртуальную реальность и выбрали лучшего отраслевого менеджера

12 ноября в барнаульском ресторане Lan Gusto состоялся экспертный совет представителей IT и телекома. Это традиционное ежегодное мероприятие, где руководители ведущих компаний отрасли обсуждают актуальные тенденции и выбирают наиболее успешного менеджера в своей сфере за год. В 2019 году основной темой совета стала виртуальная реальность.

Экспертный совет IT 2019.
Экспертный совет IT 2019.
Анна Зайкова

В мероприятии приняли участие представители федеральных компаний и регионального IT-бизнеса — «Ростелеком», «МегаФон», МТС, «Энтерра», Freematiq, «Центр информационной безопасности» и другие. Модератором выступил издатель ИД «Алтапресс» Максим Герасимюк.

Эксперты назвали самые яркие IT-проекты, которые реализовали в Алтайском крае в 2019 году — это запуск в промышленную эксплуатацию системы 112, цифровизация в компании «Алтайкрайэнерго», цифровая франшиза «Грильницы» и некоторые другие.

Также они обменялись мнениями о том, что тормозит процесс цифровизации в бизнесе. В числе причин были названы инертность мышления, отсутствие экономической мотивации и политической воли.

Денис Газукин,
руководитель компании Freematiq:

Сильна инерция сознания. Здесь уже говорили, что есть такая логика: промышленность будет обновляться только если найдет новые рынки. Но это рассуждения покойника! Инерция — это смерть. Когда предприятие умрет, зависит от того, насколько его маховик раскручен — 10 или 15 лет. Если нет постоянной борьбы за снижение себестоимости, путь ведет в никуда. Люди старой закалки часто так думают: я долго не проживу, на мой век инерции хватит.

В завершении совета участники проголосовали за лучшего ИТ-менеджера 2019. Кто им стал, ИД «Алтапресс» объявит на традиционной церемонии награждения «Менеджер года», которая состоится в середине декабря.

Экспертный совет IT 2019.
Экспертный совет IT 2019.
Анна Зайкова

Партнеры мероприятия

«Открытие Брокер» — одна из крупнейших российских инвестиционных компаний, основанная в 1995 году, входит в группу банка «Открытие» (топ-10 банков РФ). По итогам первого полугодия 2019 г. компания входит в топ-5 ведущих операторов фондового рынка Московской биржи, является одним из лидеров Московской биржи по количеству зарегистрированных клиентов, активных клиентов, числу зарегистрированных ИИС. Региональная сеть компании насчитывает 26 филиалов и 72 партнёра. «Открытие Брокер» предоставляет полный комплекс услуг по доступу на российские и зарубежные биржи, линейку сервисов и готовых инвестиционных решений, рассчитанных на самую широкую аудиторию. «Открытие Брокер» — многократный победитель в различных номинациях самых престижных профессиональных премий, компания признана лучшим брокером для начинающих инвесторов по итогам конкурса Московской биржи Invest Trial 2019. Высокий профессионализм аналитической команды «Открытие Брокер» отмечен серебряной наградой в номинации «Лучшая аналитика по макроэкономике» Cbonds Awards-2018. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.iv», который ежегодно подтверждает с 2010 года.

«Алтайский фонд микрозаймов» — это некоммерческая организация, созданная 10 лет назад властями региона для финансовой поддержки малого и микро-бизнеса. В этом году условия выдачи займов предпринимателям претерпели существенные изменения и, говорят, в лучшую сторону.
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