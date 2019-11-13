Алтайские эксперты по IT обсудили виртуальную реальность и выбрали лучшего отраслевого менеджера

12 ноября в барнаульском ресторане Lan Gusto состоялся экспертный совет представителей IT и телекома. Это традиционное ежегодное мероприятие, где руководители ведущих компаний отрасли обсуждают актуальные тенденции и выбирают наиболее успешного менеджера в своей сфере за год. В 2019 году основной темой совета стала виртуальная реальность.

В мероприятии приняли участие представители федеральных компаний и регионального IT-бизнеса — «Ростелеком», «МегаФон», МТС, «Энтерра», Freematiq, «Центр информационной безопасности» и другие. Модератором выступил издатель ИД «Алтапресс» Максим Герасимюк.

Эксперты назвали самые яркие IT-проекты, которые реализовали в Алтайском крае в 2019 году — это запуск в промышленную эксплуатацию системы 112, цифровизация в компании «Алтайкрайэнерго», цифровая франшиза «Грильницы» и некоторые другие.

Также они обменялись мнениями о том, что тормозит процесс цифровизации в бизнесе. В числе причин были названы инертность мышления, отсутствие экономической мотивации и политической воли.

Денис Газукин,

руководитель компании Freematiq:

Сильна инерция сознания. Здесь уже говорили, что есть такая логика: промышленность будет обновляться только если найдет новые рынки. Но это рассуждения покойника! Инерция — это смерть. Когда предприятие умрет, зависит от того, насколько его маховик раскручен — 10 или 15 лет. Если нет постоянной борьбы за снижение себестоимости, путь ведет в никуда. Люди старой закалки часто так думают: я долго не проживу, на мой век инерции хватит.

В завершении совета участники проголосовали за лучшего ИТ-менеджера 2019. Кто им стал, ИД «Алтапресс» объявит на традиционной церемонии награждения «Менеджер года», которая состоится в середине декабря.

Экспертный совет IT 2019. Анна Зайкова

Партнеры мероприятия

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