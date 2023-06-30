Алтайские льготники получат на оплату «коммуналки» свыше миллиарда рублей

Алтайский край вошел в число регионов, которым будут направлены дополнительные средства для оплаты жилищно-коммунальных услуг, потребленных льготниками. Он получит на эти цели более 1,25 млрд рублей.

Кому достанутся деньги

Деньги выделяются в рамках работы по социальной поддержке федеральных льготников: инвалидов, ветеранов, а также пострадавших в ходе радиационных и техногенных катастроф. Им положена компенсация до половины стоимости потребленных ими жилищно-коммунальных услуг.

В 2023 году на эти компенсации в федеральном бюджете заложено свыше 105 млрд рублей. На данный момент российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении более 7,5 млрд из них.

Деньги. Источник: Freepik, автор ededchechine.

Сколько получат регионы Сибири

Всего в число получателей субвенций вошло 37 субъектов РФ, среди них — все 10 регионов Сибирского федерального округа (СФО). Алтайский край, наряду с Красноярским, а также Кузбассом, вошел в тройку получателей наиболее крупных сумм.

Красноярскому краю достанется более 2,23 млрд рублей, Кузбассу — свыше 1,5 млрд. Более миллиарда также получат Новосибирская (1,18 млрд) и Омская (1,06 млрд) области. Томская область и нацреспублики округа получат менее чем по 500 млн рублей.

Калькулятор. pixabay.com

Субвенция для Томской области составит немногим более 461 млн рублей, для Хакасии — почти 208 млн, для Республики Алтай — без малого 175 млн. Меньше всех получит Тыва — менее 163,5 млн рублей.

В начале года altapress.ru публиковал подробный разбор того, кто может претендовать на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и что для этого нужно. Это доступно не только определенным категориям льготников, но и просто гражданам с низким уровнем дохода.

Квитанция, купюры, ручка, калькулятор. Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Новые льготы

Что касается льгот, то в начале текущего года Алтайское краевое Законодательное Собрание расширило список граждан, имеющих право на их получение. В частности, многодетным семьям, а также членам семей мобилизованных и погибших ветеранов боевых действий теперь доступны субсидии на покупку газового оборудования.

А в апреле президент РФ Владимир Путин заявил о целесообразности введения льгот на приобретение жилья на вторичном рынке. По мнению главы государства, это может положительно отразиться на состоянии строительной отрасли.