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Экономика

Алтайские налоговики объявили войну нелегалам в торговле и общепите

Управление ФНС по Алтайскому краю объявило о начале масштабной кампании по борьбе с теневыми доходами в сфере ярмарок, общепита и торговли.

Кассовый аппарат.
Кассовый аппарат.
Анна Зайкова

По данным УФНС, операция затронет 5,5 тыс. субъектов предпринимательства и компаний в регионе.

Цель налоговой службы — заставить бизнес вести учет продаж товаров и предоставления услуг с использованием контрольно-кассовой техники.

Юрий Куриленко, руководитель территориального налогового управления заявил:

«Наша задача-сделать эту среду такой, чтобы неконкурентное преимущество в виде непробития чеков, не контроля выручки не было использовано. Чтобы все находились в абсолютно равных условиях».

Юрий Куриленко.
Юрий Куриленко.
Анна Зайкова.

До середины февраля налоговики будут проводить информационно-разъяснительную работу, а с середины месяца начнутся проверки применения ККТ в торговых точках.

«Если индивидуальный предприниматель или организация не подключит контрольно-кассовую технику за установленный срок, налоговая служба привлечет их к административной ответственности», — однозначно заявляют в УФНС.

Какими должны быть кассовые чеки

Кроме того, напомним, что индивидуальные предприниматели в России с 1 февраля обязаны выдавать покупателям чеки нового образца.

Такие чеки должны содержать следующие обязательные сведения: дату и время расчета, итоговую сумму, наименование, количество и цену каждой позиции товара или услуги

Если предприниматель нарушает новые требования, то ему может грозить сначала предупреждение, а затем штраф — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. для должностных лиц и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей — для юрлиц.

Проверку чеков может осуществить либо сам покупатель, либо налоговая служба.

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