Алтайские налоговики предложили предпринимателям обнулить страховую нагрузку

Таким правом могут воспользоваться 7780 юридических лиц, подчеркнули в ведомстве. Это плательщики страховых взносов, ведущие деятельность в отраслях, признанных пострадавшими от COVID-19. Они могут применять нулевые тарифы страховых взносов (обязательное медицинское и пенсионное страхование) за апрель, май и июнь 2020 года.
Нулевой тариф могут применить, к примеру, представители транспортной отрасли, культуры и развлечений, оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, образования, представляющие бытовые услуги населению (парикмахерские, химчистка, ремонт), стоматологии, розничной торговли непродовольственными товарами, СМИ и некоторые другие.
Ирина Смирнова,
начальник отдела администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю:
УФНС России по Алтайскому краю призывает плательщиков быть внимательными и воспользоваться мерами поддержки бизнеса, которые предлагает государство. Для этого не нужно подавать какие-либо дополнительные документы или заявления, необходимо лишь отразить применение «нулевого тарифа» с кодом тарифа «21» в отчетности. Если расчет по страховым взносам был представлен без применения нулевого тарифа, налогоплательщику необходимо представить уточненный расчет. Выплачивать эти взносы позже не придется. Это не отсрочка, а полное освобождение от уплаты страховых взносов за второй квартал нынешнего года.
Ранее altapress.ru сообщал, что введение коронавирусных ограничений неожиданным образом отразилось на статистике налоговых поступлений в крае.
Вместо прогнозируемого спада платежей налоговики сообщили о росте поступлений налогов и сборов.
За первые шесть месяцев фискальные органы собрали в крае 66,25 млрд рублей, тогда как год назад за аналогичный период было собрано почти на 1 млрд рублей меньше.