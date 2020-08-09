Алтайские налоговики предложили предпринимателям обнулить страховую нагрузку

Алтайские предприниматели могут воспользоваться правом не вносить страховые платежи во внебюджетные фонды на общую сумму 533 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление ФНС.

Таким правом могут воспользоваться 7780 юридических лиц, подчеркнули в ведомстве. Это плательщики страховых взносов, ведущие деятельность в отраслях, признанных пострадавшими от COVID-19. Они могут применять нулевые тарифы страховых взносов (обязательное медицинское и пенсионное страхование) за апрель, май и июнь 2020 года.

Нулевой тариф могут применить, к примеру, представители транспортной отрасли, культуры и развлечений, оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, образования, представляющие бытовые услуги населению (парикмахерские, химчистка, ремонт), стоматологии, розничной торговли непродовольственными товарами, СМИ и некоторые другие.

Ирина Смирнова,

начальник отдела администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю:

УФНС России по Алтайскому краю призывает плательщиков быть внимательными и воспользоваться мерами поддержки бизнеса, которые предлагает государство. Для этого не нужно подавать какие-либо дополнительные документы или заявления, необходимо лишь отразить применение «нулевого тарифа» с кодом тарифа «21» в отчетности. Если расчет по страховым взносам был представлен без применения нулевого тарифа, налогоплательщику необходимо представить уточненный расчет. Выплачивать эти взносы позже не придется. Это не отсрочка, а полное освобождение от уплаты страховых взносов за второй квартал нынешнего года.

Ранее altapress.ru сообщал, что введение коронавирусных ограничений неожиданным образом отразилось на статистике налоговых поступлений в крае.

Вместо прогнозируемого спада платежей налоговики сообщили о росте поступлений налогов и сборов.

За первые шесть месяцев фискальные органы собрали в крае 66,25 млрд рублей, тогда как год назад за аналогичный период было собрано почти на 1 млрд рублей меньше.