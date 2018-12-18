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Экономика
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Сколько человек на Алтае получат «сельскую» пенсионную доплату и сколько она составит

В Алтайском крае порядка 30 тысяч сельских жителей — пенсионеров, которые могут претендовать на дополнительные пенсионные выплаты по новому закону. Им в 2019 году доплатят 1333 рубля, сообщил глава алтайского отделения ПФР Борис Трофимов.

Деньги.
Деньги.
СС0.

На дополнительные выплаты, напомним, имеют право те, чей стаж на селе составляет не менее 30 лет, кто имеет там постоянную прописку и кто сейчас не работает.

Тем, кто обратится за выплатой в течение 2019 года, перерасчёт пенсий произведут с 1 января 2019 года, тем, кто в течение 2020 года — с 1 января 2020 года.

Напомним, федеральный закон об изменениях в пенсионной системе предусмотрел существенную материальную поддержку жителей села для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в сельских населенных пунктах и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве.

Для них вводится 25% надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или по инвалидности.

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