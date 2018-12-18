Сколько человек на Алтае получат «сельскую» пенсионную доплату и сколько она составит

На дополнительные выплаты, напомним, имеют право те, чей стаж на селе составляет не менее 30 лет, кто имеет там постоянную прописку и кто сейчас не работает.
Тем, кто обратится за выплатой в течение 2019 года, перерасчёт пенсий произведут с 1 января 2019 года, тем, кто в течение 2020 года — с 1 января 2020 года.
Напомним, федеральный закон об изменениях в пенсионной системе предусмотрел существенную материальную поддержку жителей села для неработающих пенсионеров, постоянно проживающих в сельских населенных пунктах и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве.
Для них вводится 25% надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или по инвалидности.