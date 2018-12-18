Сколько человек на Алтае получат «сельскую» пенсионную доплату и сколько она составит

В Алтайском крае порядка 30 тысяч сельских жителей — пенсионеров, которые могут претендовать на дополнительные пенсионные выплаты по новому закону. Им в 2019 году доплатят 1333 рубля, сообщил глава алтайского отделения ПФР Борис Трофимов.