Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 февраля -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Алтайские предприятия вывезли продуктов на экспорт даже больше, чем надо

В прошлом году алтайским экспортерам удалось на 42% превысить отгрузки продукции АПК (в стоимостном выражении) по отношению к 2018 году. Итоговый показатель оказался выше того, что заложен в краевой программе.

Продукты. Овощи. Мясо
Продукты. Овощи. Мясо
СС0

Руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков на аппаратном совещании, состоявшемся 25 февраля в правительстве Алтайского края, озвучил данные по экспорту.

Александр Большаков,
начальник управления пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

В соответствии с паспортом регионального проекта объем экспорта продукции АПК Алтайского края в стоимостном выражении по итогам 2019 года должен был составить 235,1 миллиона долларов США, фактические результаты говорят о том, что целевой показатель был превышен более чем на 20%.

Отмечается, что рост отгрузок произошел во всех ключевых отраслях. По экспорту злаков целевой показатель превышен на 18%, масел и жиров — на 18%, рыбы и морепродуктов — на 10%, мясной и молочной продукции — на 12%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 13%, прочей продукции АПК — на 30%.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых важных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость