Алтайские предприятия вывезли продуктов на экспорт даже больше, чем надо

В прошлом году алтайским экспортерам удалось на 42% превысить отгрузки продукции АПК (в стоимостном выражении) по отношению к 2018 году. Итоговый показатель оказался выше того, что заложен в краевой программе.

Руководитель Алтайпищепрома Александр Большаков на аппаратном совещании, состоявшемся 25 февраля в правительстве Алтайского края, озвучил данные по экспорту.

Александр Большаков,

начальник управления пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

В соответствии с паспортом регионального проекта объем экспорта продукции АПК Алтайского края в стоимостном выражении по итогам 2019 года должен был составить 235,1 миллиона долларов США, фактические результаты говорят о том, что целевой показатель был превышен более чем на 20%.

Отмечается, что рост отгрузок произошел во всех ключевых отраслях. По экспорту злаков целевой показатель превышен на 18%, масел и жиров — на 18%, рыбы и морепродуктов — на 10%, мясной и молочной продукции — на 12%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 13%, прочей продукции АПК — на 30%.