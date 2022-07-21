21 июля
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Экономика

Какие алтайские предприятия вошли в престижный рейтинг крупнейших производителей сыра

Рубцовский молочный завод, входящий в структуру транснациональной компании PepsiCo, стал вторым в списке крупнейших производителей сыра по итогам 2021 года. Рейтинг подготовило объединение Союзмолоко. Значится в нем и еще одна алтайская компания.

PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 миллионов
PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 миллионов
Олег Богданов

В рейтинге учитывались только объемы производства в категории «твердые и полутвердые сыры», выпуск молодых мягких и плавленых сыров в расчет не брался. При этом составители учитывали как сыры, так и сырные продукты с заменителями молочного жира.

Итак, вторым в рейтинге оказался Рубцовский молочный завод, который в 2021 году выпустил 25 тыс. тонн продукции. Сегодня предприятие выпускает сыр под маркой «Ламбер», сливочное масло «Крестьянское», деминерализованную сгущенную и сухую молочную сыворотку, сухую пахту.

В пятерке крупнейших производителей сыра значится и компания «Киприно». В ее состав входят сразу шесть маслосырзаводов, общие объемы производства которых в 2021 году оценивают в 17 тыс. тонн.

Компания &quot;Киприно&quot; запустила новый завод по фасовке сыра
Компания «Киприно» запустила новый завод по фасовке сыра
Пресс-служба Алтайпищепрома

Летом 2020 года компания «Киприно» на своей производственной площадке в селе Троицкое запустила новый сыродельный цех и склад для хранения продукции.

Новое производство, которое можно считать полноценным заводом, рассчитано на 120 тонн молока в сутки. Таким образом, «Киприно» с учетом ранее запущенных производственных мощностей может ежедневно перерабатывать в Троицком 250−260 тонн сырья.

К слову, в ТОР-20 крупнейших производителей сыра алтайские представители попадают не впервые. В 2021 году составители рейтинга жаловались, что РМЗ и Киприно наотрез отказались предоставлять о себе какую-либо информацию.

PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей
PepsiCo вложило в крупнейший на Алтае сырный завод 300 млн. рублей
Олег Богданов

В прошлом году в рейтинге также был «Барнаульский молочный комбинат», в списке он уже не значится.

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