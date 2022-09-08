Алтайские промышленники стали чаще получать бюджетную поддержку

82 промышленных предприятия Алтайского края получили господдержку из бюджета за восемь месяцев 2022 года. Количество одобренных заявок уже больше, чем за весь 2021 год. По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, бюджетные деньги были направлены на инвестиции и поддержание стабильности производства в условиях санкций. Об этом он рассказал в ходе интернет-форума.

700 млн на промышленность

На поддержку промышленных предприятий Алтайского края в 2022 году планируется направить около 700 млн рублей. В том числе на новые меры, принятые в текущем году, 300 млн рублей: 200 из краевого бюджета и 100 млн из федерального.

На 1 сентября поддержано 82 заявки предприятий на общую сумму 519 млн рублей. Из них прямые субсидии — 258 млн, льготные займы — еще 261 млн, сообщил Вячеслав Химочка.

Для сравнения: за весь 2021 год господдержка была выделена по 73 заявкам на общую сумму около 629 млн рублей: прямые субсидии составили 176 млн, льготные займы — еще 453 млн.

Сварщик. Дефицитная профессия. Pixabay.com

Кто получил бюджетную поддержку

По словам главы минпромэнерго края, господдержку в 2022 году получили «Алтайвагон», «Барнаульский завод АТИ», «Ренессанс Косметик», «Агроцентр», УК «АЗПИ» и другие промпредприятия.

Основную часть средств предприятия направили на развитие и реализацию новых проектов, в том числе в сфере импортозамещения. На эти цели предоставляют займы под 1−5% годовых из Фонда развития края и краевого лизингового фонда, а также выдают субсидии по ранее понесенным затратам.

«Это позволяет поддерживать их инвестиционную активность и вложить эти средства в дальнейшую модернизацию производства», — объяснил министр.

Еще часть средств пошла на поддержание стабильной производственной деятельности в условиях санкционного давления — это субсидии на компенсацию части процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств.

Вячеслав Химочка. Altairegion22.ru

Как изменилась поддержка в 2022 году

Вячеслав Химочка также напомнил, что в 2022 году введены новые механизмы поддержки предприятий:

возмещение части затрат предприятий по уплате процентов по кредитам , взятым на пополнение оборотных средств ( постановление Правительства Алтайского края от 23.05.2022 № 173);

взятым на пополнение оборотных средств постановление Правительства Алтайского края № 173); гранты Фонда развития Алтайского края на возмещение части затрат предприятий по уплате процентов по кредитам , взятым на пополнение оборотных средств;

взятым на пополнение оборотных средств; субсидирование части затрат на приобретение оборудования ( порядок субсидирования проходит процедуру утверждения).

При этом сохранились и прежние механизмы: субсидирование инвестиционных затрат (постановление правительства края от 27 мая 2020 года № 245) и льготные займы Фонда развития края и краевого лизингового фонда.

Чуть раньше в минпромэнерго рассказали, что по итогам семи месяцев 2022 года индекс промпроизводства в Алтайском крае составил 101%.