Алтайские сыроделы и пивовары подтянули инвестиции в пищевую отрасль края

По данным ведомства, за девять месяцев текущего года пищевые предприятия региона уже вложили в модернизацию чуть более 2 млрд рублей, что на 20% больше аналогичного показателя прошлого года.
Из наиболее крупных инвестпроектов Александр Большаков назвал строительство нового сыродельного цеха компанией «Киприно» на своей производственной площадке в селе Троицкое.
Стоимость проекта, начатого несколько лет назад, составила 1,5 млрд рублей.
Также в 2020 году «Барнаульский молочный комбинат» завершил модернизацию двух сыродельных предприятий в Красногорском районе — «Карагужинский маслосырзавод» и «Быстрянский маслосырзавод».
Как ранее сообщал altapress.ru председатель совета директоров «БМК» Гарри Шония, в Быстрянке после масштабной модернизации значительно увеличился объем переработки молока, расширился ассортимент.
В Карагуже произошла частичная автоматизация производства и увеличение объема переработки молока.
Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:
Также существенные объемы инвестиций вложили компания «Бочкари» и «Барнаульский пивоваренный завод». Предприятие «Вирт» построило в Целинном районе новый мельничный комплекс.