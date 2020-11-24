Алтайские сыроделы и пивовары подтянули инвестиции в пищевую отрасль края

Около 3 млрд рублей по итогам 2020 года могут вложить в свое развитие представители пищевой индустрии. Такие данные привел 24 ноября начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. По его словам, самые емкие по объемам инвестиций проекты реализовали на Алтае молочные и пивоваренные заводы.

По данным ведомства, за девять месяцев текущего года пищевые предприятия региона уже вложили в модернизацию чуть более 2 млрд рублей, что на 20% больше аналогичного показателя прошлого года.

Из наиболее крупных инвестпроектов Александр Большаков назвал строительство нового сыродельного цеха компанией «Киприно» на своей производственной площадке в селе Троицкое.

Киприно строит в Троицком новый сырный цех Анна Зайкова

Стоимость проекта, начатого несколько лет назад, составила 1,5 млрд рублей.

Также в 2020 году «Барнаульский молочный комбинат» завершил модернизацию двух сыродельных предприятий в Красногорском районе — «Карагужинский маслосырзавод» и «Быстрянский маслосырзавод».

Как ранее сообщал altapress.ru председатель совета директоров «БМК» Гарри Шония, в Быстрянке после масштабной модернизации значительно увеличился объем переработки молока, расширился ассортимент.

Модернизация на Быстрянском маслосырзаводе altapress.ru Модернизация на Быстрянском маслосырзаводе altapress.ru Модернизация на Быстрянском маслосырзаводе altapress.ru

В Карагуже произошла частичная автоматизация производства и увеличение объема переработки молока.

Александр Большаков,

начальник управления Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям: