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Экономика

Алтайские сыроделы и пивовары подтянули инвестиции в пищевую отрасль края

Около 3 млрд рублей по итогам 2020 года могут вложить в свое развитие представители пищевой индустрии. Такие данные привел 24 ноября начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. По его словам, самые емкие по объемам инвестиций проекты реализовали на Алтае молочные и пивоваренные заводы.

На заводе "Бочкари" открыли новый склад
На заводе "Бочкари" открыли новый склад
https://vk.com/bochkari_altay

По данным ведомства, за девять месяцев текущего года пищевые предприятия региона уже вложили в модернизацию чуть более 2 млрд рублей, что на 20% больше аналогичного показателя прошлого года.

Из наиболее крупных инвестпроектов Александр Большаков назвал строительство нового сыродельного цеха компанией «Киприно» на своей производственной площадке в селе Троицкое.

Киприно строит в Троицком новый сырный цех
Киприно строит в Троицком новый сырный цех
Анна Зайкова

Стоимость проекта, начатого несколько лет назад, составила 1,5 млрд рублей.

Также в 2020 году «Барнаульский молочный комбинат» завершил модернизацию двух сыродельных предприятий в Красногорском районе — «Карагужинский маслосырзавод» и «Быстрянский маслосырзавод».

Как ранее сообщал altapress.ru председатель совета директоров «БМК» Гарри Шония, в Быстрянке после масштабной модернизации значительно увеличился объем переработки молока, расширился ассортимент.

Модернизация на Быстрянском маслосырзаводе
Модернизация на Быстрянском маслосырзаводе
altapress.ru
Модернизация на Быстрянском маслосырзаводе
Модернизация на Быстрянском маслосырзаводе
altapress.ru
Модернизация на Быстрянском маслосырзаводе
Модернизация на Быстрянском маслосырзаводе
altapress.ru

В Карагуже произошла частичная автоматизация производства и увеличение объема переработки молока.

Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Также существенные объемы инвестиций вложили компания «Бочкари» и «Барнаульский пивоваренный завод». Предприятие «Вирт» построило в Целинном районе новый мельничный комплекс.

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