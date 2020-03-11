Новый собственник завода «Модест» рассказал о выгодной покупке, ценах на молоко и личных пристрастиях

В феврале единственный на Алтае завод детского питания «Модест» обрел нового собственника. Им стал известный предприниматель, председатель совета директоров БМК Гарри Шония. Сделка была ожидаема — «Модест» когда-то входил в структуру гормолкомбината и до сих пор инженерно связан с предприятием. Новый хозяин завода побывал в редакции altapress.ru и рассказал, как будет развивать приобретенный актив, в чем главная проблема отрасли и какое молоко выбирает сам.

Как поменяется «Модест»

— Что для вас покупка завода «Модест»? Возможность расширить ассортимент , увеличить производственные мощности или что-то другое?

— Открытие собственного производства детского питания было предусмотрено стратегией развития компании уже давно. На сегодняшний день «Барнаульский молочный комбинат» производит весь ассортимент молочной продукции, начиная от цельномолочной группы и заканчивая твердыми сырами.

Не было только детского питания. Строительство цеха по его выпуску планировалось начать в 2020 году после запуска обновленного завода по производству сыра в селе Быстрянка.

«Модест» исторически входил в производственный комплекс гормолкомбината. В начале 90-х предприятие осталось в собственности администрации Алтайского края.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

В то время это решение было в определенной степени оправданно, поскольку продукция поставлялась в детские молочные кухни, а сложная экономическая и политическая ситуация не могла гарантировать стабильное производство продукта высокой социальной значимости частным бизнесом.

Сегодня все изменилось. БМК — крупнейшее в регионе предприятие, способное не только обеспечить стабильную работу завода «Модест», но и развивать его, увеличивать ассортимент выпускаемой продукции.

— Не легче ли было создать с нуля аналогичное производство?

— Конечно, построить здание и приобрести новое оборудование гораздо легче, а зачастую и дешевле, чем проводить реконструкцию старого. Однако новое производство подразумевает не только строительство, но и создание коллектива специалистов, а также выход на рынок со своим продуктом, затраты на продвижение которого довольно существенные.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Не секрет, что сегодня на рынке ощущается очень большая нехватка узких специалистов молочной отрасли: технологов, инженеров. «Модест» — это прежде всего коллектив, объединяющий профессионалов, способных создавать продукт стабильного качества, который уже представлен в торговых сетях, узнаваем на полках.

— Вы уже наверняка посмотрели площадку «Модеста», что там нужно делать в первую очередь?

— В первую очередь «Модесту» требуется ремонт коммуникаций, износ которых крайне высок, а также элементарный ремонт помещений.

Стратегической же целью развития предприятия является увеличение производственных мощностей и обновление оборудования при сохранении высокого стандарта качества продукта.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Установленное ранее оборудование морально и физически устарело. Даже «новая» линия розлива в стеклянную бутылку, которая была приобретена семь лет назад с участием прежнего акционера — Алтайкрайимущества, требует замены уже в ближайшее время.

— По условиям торгов новый владелец должен сохранить профиль предприятия минимум на год и 73 рабочих места. А что потом?

— Стратегия БМК предусматривает не только количественный, но и качественный рост. У нас есть большой опыт масштабной модернизации производства. Так, в 2018 году начата реконструкция сыродельных заводов в селах Быстрянка и Карагуж. Там ремонтировали и перестраивали цеха, все оборудование до последней гаечки заменили.

Коллектив предприятия будет сохранен, в том числе за счет планируемого расширения производства.

«БМК» установил первые молокоматы по продаже своей продукции Олег Богданов

— Будете ли вы создавать новый бренд для детской продукции?

— Безусловно, детской продукции нужен ребрендинг, но это вопрос не ближайшей перспективы. Полагаю, далеко не все знают, что само название «Модест» расшифровывается как «молоко детское стерилизованное». Это наименование сохраним.

Также планируем расширить десертную группу творожных продуктов. Главная же задача — поиск новых рынков сбыта детского питания. На сегодняшний день продукция «Модест» хорошо продается в Алтайском крае, но в других сибирских регионах она мало представлена.

В перспективе планируем увеличить объем производства детского питания в два-три раза, рынок сбыта для этого есть.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

— Был ли у вас разговор с Виктором Томенко по поводу судьбы «Модеста»?

— Нет. С Виктором Петровичем мы не обсуждали этот вопрос.

— В целом вы удовлетворены сделкой по «Модесту»?

— В целом да. Думаю, что цена пакета акций была оптимальной и экономически обоснованной. Для крупных федеральных компаний предприятие было не интересно, они успешно развивают свои бренды в сегменте детского питания на собственных площадках.

Председатель совета директоров «БМК» Гарри Шония Анна Зайкова

Почему дорожает молочная продукция

— Молочное производство по ряду причин всегда считалось низкорентабельным. Сейчас так и есть?

— 2019 год для всех без исключения молочных компаний края был сложным. Нулевая рентабельность в сложившихся условиях считалась хорошим показателем. Полагаю, что нынешний год станет аналогичным.

Сильнее всего на доходность предприятий влияет возросшая стоимость сырья. Традиционно в марте цена на сырое молоко начинала снижаться, в нынешнем году — только растет. В 2020-м увеличение цены на готовую продукцию может составить от 3 до 7%.

В то же время я считаю, что молочные продукты должны оставаться доступными для каждой семьи.

Экскурсия по БМК. архив АО «Барнаульский молочный комбинат»

— Какое направление вашей деятельности приносит наибольший доход?

— Производство цельномолочной продукции. Если смотреть в целом по компании, на это направление приходится около 65% выручки. Важный фактор — высокая оборачиваемость средств. В производстве сыра этого нет: деньги по полгода могут быть «заморожены», пока продукт находится на созревании.

В цельномолочном направлении сегодня молоко разлили — завтра оно у покупателя. Поэтому в первую очередь была модернизирована производственная площадка «Барнаульского молочного комбината» в краевой столице.

Второй крупный проект — реконструкция маслосырозаводов в селах Быстрянка и Карагуж. В Быстрянке после масштабной модернизации значительно увеличится объем переработки молока, расширится ассортимент. Сейчас там работают иностранные специалисты.

«БМК» выпустил новый сорт сыра пресс-служба «Барнаульского молочного комбината»

В Карагуже запланирована частичная автоматизация производства и увеличение объема переработки.

— В вопросе реализации далеко ли вы продвинулись в Сибири и в целом по России?

— Что касается цельномолочной продукции, мы покрываем все регионы в радиусе 1 тыс. км. Дальше везти не позволяют сроки реализации. Сетевые магазины больше заинтересованы в продукте с длительными сроками хранения.

— Фермерская молочка — для вас реальный конкурент?

— Потребитель не может быть полностью уверен, что стоящее на витрине молоко действительно фермерское. Я бы к нему относился очень настороженно.

Гарри Шония на интервью редакции altapress.ru Анна Зайкова

Преимущество крупных предприятий в том, что они обеспечивают жесткий производственный контроль и имеют полностью оборудованные собственные лаборатории, высококвалифицированных специалистов. Производство продукции БМК сертифицировано в соответствии с системой менеджмента качества по международному стандарту.

— Говоря о потребительском спросе , люди стали экономить на молочке?

— Очень сильно, отсюда и засилье молочного и сырного продуктов. Если говорить только о молоке, то на эконом-сегмент приходится около 60−70% всей выпускаемой продукции. В прежние годы такой продукции вообще не было.

Почему «Меркурий» дает сбой

— Молочка в каком-то смысле стратегический продукт наравне с хлебом. Вы , ее производитель , чувствуете какое-то особое отношение государства?

— Ситуации бывают разные, но в целом власть нас слышит. Наши предприятия получают компенсации из бюджета на приобретение оборудования, выделяются субсидии на закуп молока-сырья.

Экскурсия по БМК. архив АО «Барнаульский молочный комбинат»

— Вы приветствовали введение «Меркурия»?

— Электронная ветеринарная сертификация призвана обеспечить прозрачность рынка и проследить каждый этап производства готового продукта от фермы до прилавка. Поэтому эффект от внедрения «Меркурия» в целом, конечно, положительный, хотя есть и существенные недостатки.

Система, так или иначе, новая. Несмотря на то что она является электронной, ее все равно обслуживают люди, то есть человеческий фактор отменять нельзя. Возможны технические сбои.

Кроме того, процесс внедрения связан с серьезными финансовыми затратами, что не может не отразиться на себестоимости продукции.

Блиц-опрос — Кефир или «Снежок»? — Кефир 1%-ной жирности, он мне всегда нравился своей легкостью. — Мороженое или молочный десерт? — Десерт вкуснее, но летом все равно выберу мороженое. — «Простоквашино» или «Домик в деревне»? — «Молочная сказка». Когда нахожусь за пределами Алтайского края, покупаю молочную продукцию других производителей. По качеству они все примерно одинаковые.

«БМК» установил первые молокоматы по продаже своей продукции Олег Богданов

О чем еще рассказал собеседник

Об уходе с БМК Александра Балушкина Уход Александра Балушкина с поста генерального директора БМК никак не связан с покупкой нового актива. Он решил попробовать свои силы в другой сфере деятельности. О бренде «Алтайский» и его смысле Пока этот бренд работает и его знают не только в России, но и в других государствах. Участие в выставках и во многочисленных бизнес-встречах доказывает, что алтайские продукты ассоциируются у потребителей с высоким качеством, экологичностью и чистотой сырья, традиционными технологиями в производстве продуктов питания. У местных производителей большой потенциал, который необходимо развивать. О марке «Лакт» В 2019 году мы провели полный ребрендинг продукции под торговой маркой «Лакт». Могу сказать, что эта продукция выпускается из отборного сырья. Для ее производства выделен отдельный участок в аппаратном цехе.

Досье

Гарри Викторович Шония родился 7 августа 1967 года в Абхазии. В 1993 году окончил Алтайский политехнический институт, кандидат технических наук.

Председатель совета директоров «БМК» Гарри Шония Анна Зайкова

С 2001 года занимает должность председателя совета директоров «Барнаульского молочного комбината».

Гарри Шония большую часть своей трудовой деятельности посвятил молокоперерабатывающей отрасли. Под его руководством в структуру БМК вошли производственные комплексы в Барнауле, маслосырозаводы в селах Быстрянка, Павловск, Карагуж, Ребриха и Советское, а также сеть молокоприемных пунктов на территории Алтайского края.

Хобби — большой теннис, футбол.