27 октября
﻿
Экономика

Алтайские сыроделы ответили за потерянное лидерство и успехи Москвы

Алтайский край впервые за долгие годы откатился на второе место в России по объемам производства сыров, пропустив вперед Московскую область. Представители отрасли на экспертном совете ИД «Алтапресс» объяснили, почему так произошло и сделали прогнозы на будущее.

Фестиваль "Дни алтайского сыра-2018".
Фестиваль "Дни алтайского сыра-2018".
Родочинская Евгения.

По итогам девяти месяцев текущего года, производство сыра и сырных продуктов на Алтае сократилось еще на 8%. Эти данные привел начальник «Алтайпищепрома» Александр Большаков. Он же и подтвердил тот факт, что край больше не является сырной столицей страны.

Денис Зюзин, генеральный директор компании «Киприно», объяснил это нехваткой молока, которая образовалась в регионе. По его словам, каждый день предприятия вынуждены завозить из соседней Новосибирской области порядка 600 тонн сырья. «Я недавно смотрел рейтинг 30 самых эффективных молочных хозяйств в России. Из Алтайского края там нет ни одного представителя. Тогда какими априори мы можем быть лидирующими сыроделами?», — отметил Зюзин.

По его словам, все молоко, что «Киприно» привозит из Новосибирской области, относится к высшему сорту. При этом сырье внутри регионе не всегда отвечает тем параметрам качества, которые требуются переработчикам.

Компания &quot;Киприно&quot; запустила новый завод по фасовке сыра
Компания «Киприно» запустила новый завод по фасовке сыра
Пресс-служба Алтайпищепрома

Денис Зюзин,
генеральный директор компании «Киприно»:

В качественные параметры молока необходимо вкладываться и деньгами и усилиями. А сегодня мы видим другую картину: ряд собственников расстаются с животноводством, потому что это долгая и хлопотливая история.

При этом Зюзин не исключает, что ситуация может чуть выправится в лучшую сторону, если в регионе будут запущены два молочных проекта в Тальменском и Заринском районах. В этом случае предложение молока может увеличиться на 300−350 тонн в день. «Но это будет молоко не дешевое», — сообщил руководитель «Киприно».

В Барнауле проходит профессиональная дегустация сыра
В Барнауле проходит профессиональная дегустация сыра
Дмитрий Лямзин

Олег Махнаков, руководитель молочного завода «Рикон», отмечает: лидерство Московской области по объемам производства сыра вполне закономерно. «Мы говорили об этом еще три года назад. Там где есть инвестиции — там успех. В этом регионе вкладывались огромные средства в животноводство и переработку. Если у нас сделают молочный кластер, тогда мы сможем вернуть лидерство», — сообщил эксперт.

У Дениса Зюзина в этот отношении прогнозы более пессимистичные. По его мнению, есть предпосылки, что производство сыра будет и дальше снижаться, а сам Алтай откатится на 4−5 позиции по этому продукту.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость