Алтайские сыроделы ответили за потерянное лидерство и успехи Москвы

Алтайский край впервые за долгие годы откатился на второе место в России по объемам производства сыров, пропустив вперед Московскую область. Представители отрасли на экспертном совете ИД «Алтапресс» объяснили, почему так произошло и сделали прогнозы на будущее.

По итогам девяти месяцев текущего года, производство сыра и сырных продуктов на Алтае сократилось еще на 8%. Эти данные привел начальник «Алтайпищепрома» Александр Большаков. Он же и подтвердил тот факт, что край больше не является сырной столицей страны.

Денис Зюзин, генеральный директор компании «Киприно», объяснил это нехваткой молока, которая образовалась в регионе. По его словам, каждый день предприятия вынуждены завозить из соседней Новосибирской области порядка 600 тонн сырья. «Я недавно смотрел рейтинг 30 самых эффективных молочных хозяйств в России. Из Алтайского края там нет ни одного представителя. Тогда какими априори мы можем быть лидирующими сыроделами?», — отметил Зюзин.

По его словам, все молоко, что «Киприно» привозит из Новосибирской области, относится к высшему сорту. При этом сырье внутри регионе не всегда отвечает тем параметрам качества, которые требуются переработчикам.

Компания «Киприно» запустила новый завод по фасовке сыра Пресс-служба Алтайпищепрома

Денис Зюзин,

генеральный директор компании «Киприно»:

В качественные параметры молока необходимо вкладываться и деньгами и усилиями. А сегодня мы видим другую картину: ряд собственников расстаются с животноводством, потому что это долгая и хлопотливая история.

При этом Зюзин не исключает, что ситуация может чуть выправится в лучшую сторону, если в регионе будут запущены два молочных проекта в Тальменском и Заринском районах. В этом случае предложение молока может увеличиться на 300−350 тонн в день. «Но это будет молоко не дешевое», — сообщил руководитель «Киприно».

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Олег Махнаков, руководитель молочного завода «Рикон», отмечает: лидерство Московской области по объемам производства сыра вполне закономерно. «Мы говорили об этом еще три года назад. Там где есть инвестиции — там успех. В этом регионе вкладывались огромные средства в животноводство и переработку. Если у нас сделают молочный кластер, тогда мы сможем вернуть лидерство», — сообщил эксперт.

У Дениса Зюзина в этот отношении прогнозы более пессимистичные. По его мнению, есть предпосылки, что производство сыра будет и дальше снижаться, а сам Алтай откатится на 4−5 позиции по этому продукту.