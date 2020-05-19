Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 мая 24°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Алтайские учителя и библиотекари получат доплаты за коронавирус

В бюджет Алтайского края направят 65 млн 23 тыс. рублей на доплаты соцработникам, сообщает Telegram-канал «Ленина, 59».

Учителя в Барнауле присоединились к флешмобу «Мам, я дома».
Учителя в Барнауле присоединились к флешмобу «Мам, я дома».
https://www.instagram.com/barnaul.official.gorod/

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства РФ. Деньги пойдут на выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.

Суммы выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с зараженными коронавирусом. Период, исходя из которого рассчитываются выплаты, — с 15 апреля по 15 июля 2020 года.

«Социальные работники, педагоги, психологи, воспитатели, библиотекари и другой персонал также получит доплаты к заработной плате — 25 тысяч рублей и по 35 тысяч, если в учреждении выявлен коронавирус. Младший медперсонал должен получить по 15 и 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 и 15 тысяч рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Напомним, для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу в течение одной смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции — 60 тысяч.

Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории — 25 и 35 тыс. рублей соответственно.

При этом, если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста выявят коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном объеме.

Всего в регионы России направят более 7,6 млрд рублей, Сибирский федеральный округ (СФО) получит из этой суммы 774 млн 745 рублей. К примеру, в Республику Алтай направят 10 млн 26 тыс. рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость