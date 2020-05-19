Алтайские учителя и библиотекари получат доплаты за коронавирус

Учителя в Барнауле присоединились к флешмобу «Мам, я дома».

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте правительства РФ. Деньги пойдут на выплаты сотрудникам стационарных учреждений социального обслуживания, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.

Суммы выплат будут зависеть как от квалификации сотрудника, так и от того, работает ли он непосредственно с зараженными коронавирусом. Период, исходя из которого рассчитываются выплаты, — с 15 апреля по 15 июля 2020 года.

«Социальные работники, педагоги, психологи, воспитатели, библиотекари и другой персонал также получит доплаты к заработной плате — 25 тысяч рублей и по 35 тысяч, если в учреждении выявлен коронавирус. Младший медперсонал должен получить по 15 и 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составят 10 и 15 тысяч рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Напомним, для врачей предусмотрена доплата в 40 тыс. рублей за работу в течение одной смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции — 60 тысяч.

Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории — 25 и 35 тыс. рублей соответственно.

При этом, если в период выполнения рабочих обязанностей у специалиста выявят коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном объеме.

Всего в регионы России направят более 7,6 млрд рублей, Сибирский федеральный округ (СФО) получит из этой суммы 774 млн 745 рублей. К примеру, в Республику Алтай направят 10 млн 26 тыс. рублей.