Медикам пообещали доплаты по 15−60 тысяч рублей за смену

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, сообщил 15 мая сайт Кремля.

Правительству РФ поручили внести в законодательство изменения, устанавливающие размер доплат к зарплате в период с 15 апреля по 15 июля 2020 года.

Так, за особые условия труда врачам полагается 40 тыс. рублей за смену, в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) — 60 тыс. рублей за смену.

«Среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу — 25 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными — 35 тыс. рублей за смену», — говорится в перечне поручений.

Младшему медперсоналу — 15 тыс. рублей за смену, при работе с зараженными — 20 тыс. рублей за смену.

Техническому персоналу — 10 тыс. рублей за смену, если приходится контактировать с больными — 15 тыс. рублей за смену.

Впрочем, уточняется, что доплаты за особые условия труда предназначены «работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме».

Медики и сотрудники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске готовы объявить голодовку. кадр из видео.

Напомним, в России практически ежедневно возникают скандалы в связи с «коронавирусными доплатами». К примеру, сотрудники больницы в Новосибирской области получили 200−300 рублей, а работникам медучреждения в Калужской области и вовсе выплатили по 27 рублей.

В Кемеровской области медики заявили о голодовке из-за невыплат и записали обращение к Путину и главе Кузбасса Сергею Цивилеву.

После Минздрав РФ раскритиковал больницы, где хитро урезают доплаты, высчитывая по минутам.

Накануне Путин возмутился выплатами врачам, работающим с зараженными COVID-19.

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время — пять, 10 минут или два часа, а за сам факт работы», — заявил глава государства.

Также президент раскритиковал чиновников, которые «развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то».