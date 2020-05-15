Медицинский фронт: Путин возмутился выплатами врачам, работающим с зараженными COVID-19

Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с больными с новым коронавирусом, а не за отработанные часы, пишет ТАСС .

«Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для всего медперсонала, экипажей скорой помощи за работу с коронавирусными больными, не за время — пять, 10 минут или два часа, а за сам факт работы», — заявил глава государства на совещании об открытии медицинских центров Минобороны РФ в регионах для оказания помощи больным с COVID-19.

Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые «развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то».

«Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно», — сказал Путин, отметив, на следующей неделе по этому поводу проведет общее заседание.

Надбавки всем работающим с коронавирусом медикам перечислены, сообщил глава Федерального казначейства Роман Артюхин на видеоконференции кабмина, пишет bfm.ru.

Владимир Путин 11 мая заявил, что апрельские доплаты за работу с больными вирусом получили меньше половины врачей. Президент дал четыре дня на решение этого вопроса.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании правительства о социально-экономической ситуации потребовал, чтобы история с задержками таких выплат больше не повторялась.

Суммы

Ранее российский лидер объявил о специальных федеральных выплатах на три месяца начиная с апреля для медработников, работающих с коронавирусом: младшему медперсоналу — 25 тыс. рублей, среднему — 50 тыс., врачам — 80 тыс. В столице согласно постановлению правительства Москвы действуют также региональные надбавки: врачам, работающим с коронавирусом, — 70 тысяч рублей, среднему персоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 30 тыс. рублей.

Глава казначейства Артюхин 13 мая объяснял, что медики не получили выплаты за апрель, потому что в некоторых регионах еще не начислена заработная плата.

Голодовка

Между тем в Кемеровской области организована проверка в связи с публикациями о нарушении прав медработников в Анжеро-Судженске, сообщает региональная прокуратура.

При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования, заверили в прокуратуре.

Ранее медики записали видеобращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву.

На видео сотрудники скорой помощи рассказали, что им не выплачивают обещанные деньги за работу с пациентами, у которых подтверждают заражение коронавирусом.

Власти решили, что выплат достойны только те, кто отвезли человека с уже подтвержденным вирусом, а за перевозку людей с симптомами деньги не положены, потому что риск — бесплатен.