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Медики готовы объявить голодовку из-за невыплат. Они записали обращение к Путину и главе Кузбасса

В Кемеровской области организована проверка в связи с публикациями о нарушении прав медработников в Анжеро-Судженске, сообщает региональная прокуратура.

Медики и сотрудники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске готовы объявить голодовку.
Медики и сотрудники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске готовы объявить голодовку.
кадр из видео.

«В средствах массовой информации опубликованы видеоролики, в которых медицинские работники заявили о нарушении их прав, неполучения положенных выплат и отсутствия достаточных средств индивидуальной защиты», — рассказали в ведомстве.

В связи с этим организована проверка. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования, заверили в прокуратуре.

Ранее медики записали видеобращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. Видео опубликовали в Telegram-канале «Кузбасский эльф«

На видео сотрудники скорой помощи рассказали, что им не выплачивают обещанные деньги за работу с пациентами, у которых подтверждают заражение коронавирусом.

Власти решили, что выплат достойны только те, кто отвезли человека с уже подтвержденным вирусом, а за перевозку людей с симптомами деньги не положены, потому что риск — бесплатен.

«Только тем, кто осуществлял эвакуацию с подтвержденным COVID-19 в областную инфекционную больницу. Все остальные остались без денег», — заявили медики.

&quot;Скорая помощь&quot; в Барнауле.
«Скорая помощь» в Барнауле.
Altapress.ru

Как сообщил «Тайге.инфо» координатор местной ячейки профсоюза «Действие» Олег Тырышкин, сотрудники станции скорой помощи в Анжеро-Судженске объявили о готовности начать голодовку.

Они утверждают, что большинство бригад работают в якобы одноразовых комбинезонах, которые им выдают каждый день, но по факту костюмы стирают.

Также стирают и респираторы, которые от воды уже деформировались и не только не защищают, но и банально неудобно их носить. Поэтому сотрудники «скорой» сами шьют себе разноцветные маски из ткани.

Если положенные выплаты не начнутся, сотрудники скорой помощи начнут голодовку с 18 мая. Их точное число пока неизвестно. 15 мая учреждение в срочном порядке посетят чиновники регионального министерства здравоохранения.

Напомним, ранее в одной из больниц Новосибирской области произошел небольшой скандал: выплатили доплаты в размере 200−300 рублей за работу с зараженными новой инфекцией.

После этого замминистра здравоохранения России раскритиковала больницы, где хитро урезают «коронавирусные доплаты».

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