Водитель «скорой» получил 250 рублей доплаты за опасную работу во время пандемии

В Новосибирской области водитель машины скорой помощи получил 250 рублей за работу с пациентами с коронавирусом, пишет НГС .

Такой «приятный бонус» начислили за работу в апреле водителю Искитимской центральной городской больницы.

По словам мужчины, такие же доплаты, в районе 200−300 рублей, получили и другие его коллеги. Это не 200−300%.

«Как они там считают, я вообще не понимаю. За апрель я возил троих пациентов, которые были в прямом контакте с зараженными, после этого у них тоже диагноз подтвердился. Люди рискуют своей жизнью, выходят на работу, у нас также дома семьи, дети», — рассказал изданию водитель.

Он также рассказал о коллективном намерении передать эти «250 рублей», чтобы перестали издеваться.

«Когда пациенты были в прямом контакте с больными, мы надеваем костюмы и увозим их, а есть же люди, которые едут на вызов и не знают, что там. В костюме очень жарко. Мы как-то разговаривали между собой, чтобы дать главврачу эти 200 рублей и пускай он катается в этом костюме в жару, когда дышать нечем и глаза потеют», — сказал водитель.

Скорая помощь. Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

В региональном минздраве пока не разъясняют, по какому принципу высчитывают доплаты. Ранее в ведомстве отказались назвать даже примерное число получающих, отмечает издание.

Напомним, в начале апреля президент России Владимир Путин на совещании с губернаторами заявил, что водителям «скорых», которые работают с коронавирусными больными, необходимо доплачивать по 25 тыс. рублей в месяц.

Пока инициатива дошла до непосредственного получателя, она, судя по всему, сократилась в сто раз — до 250 рублей.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил правительству России подумать о надбавках для работников больниц — уборщиц, лифтеров, электриков и не только.