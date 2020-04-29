Главврач опроверг заявление медиков об урезании зарплат и лишении доплат от Путина

Главный врач «Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи» Сергей Киреев прокомментировал публикацию « Тайги.инфо » о медиках, которые пожаловались на отсутствие средств защиты и доплат к урезанным зарплатам.

Киреев назвал недостоверными жалобы своих подчиненных. Материал «Медики кемеровской скорой: „Про президентские выплаты сказали забыть“» издание опубликовало 27 апреля.

Медики рассказали, что главврач практически ежедневно проводит «пятиминутки», когда в холле собираются все работающие на смене медики и слушают выступления руководства. Зачастую речь заходит о дефиците средств индивидуальной защиты, а также об отсутствии денег на президентские доплаты.

«Про президентские премии сказали вообще забыть, вроде как этих денег не увидим», — рассказала фельдшер «скорой».

При этом, как отметил другой медик, «практически каждый месяц снижают стимулирующие выплаты, снимают надбавки, зарплата падает».

«В марте большинство сотрудников в зарплату недосчитались по несколько тысяч рублей. Зато на Главной и Центральной подстанциях установили по двум десяткам камер видеонаблюдения во многих внутренних помещениях. Спрашивается, на какие деньги и для чего камеры?» — рассказала медик.

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Главврач станции скорой помощи написал письмо в редакцию издания, в котором заявил, что информация не соответствуют действительности.

К примеру, недостоверными и порочащими репутацию Киреев назвал утверждения об отсутствии средств защиты и денег на доплаты, а также жалобы на то, что медики по несколько недель носят одноразовые маски с маркировкой FFP2 NRD — защищают от загрязнений до 12 ПДК.

Киреев назвал «незаконным» публикацию сведений о том, что «положение о президентских доплатах все же готовится, но, по словам медиков, оно не только не подписано».

Он уверен, что «порочит репутацию главного врача суждения о его якобы аморальном поведении». Речь идет об установке камер видеонаблюдения на «неизвестные» деньги.

Также Киреев назвал высказывание медика о «тупых организаторах здравоохранения» направленным на «умаление репутации неопределенного круга лиц».

Он подчеркнул, что не игнорирует видеообращение Путина о доплатах врачам и не проводит ежедневные «пятиминутки», поскольку это противоречит санитарным нормам.

Ранее в Хакасии коллектив скорой помощи обратился к главе республики с требованием выплатить обещанные президентом деньги.

Накануне в Новосибирской области сотням медиков урезали стимулирующие надбавки по решению «местной власти».